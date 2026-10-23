U wybrzeży Rumunii zatonął statek z ukraińskimi marynarzami na pokładzie; jest jedna ofiara śmiertelna oraz osoby zaginione

Rankiem 23 października na Morzu Czarnym u wybrzeży Rumunii zatonął statek handlowy „Khoryv”, który – według wstępnych danych – mógł zostać trafiony przez drona. Na pokładzie znajdowało się 13 członków załogi, w tym 10 obywateli Ukrainy i trzech obywateli Azerbejdżanu.

Około godziny 10:00 centrum koordynacyjne rumuńskiej administracji morskiej otrzymało zgłoszenie dotyczące statku „Khoryv” („Choryw”), który znalazł się w niebezpieczeństwie poza wodami terytorialnymi Rumunii. W tym momencie znajdował się on w odległości około 13 mil morskich (około 24 kilometrów) od portu w Konstancy.

Po otrzymaniu sygnału alarmowego na pomoc załodze wyruszyły statki Rumuńskiej Agencji ds. Ratowania Życia Ludzkiego na Morzu (ARSVOM) oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rumunii.

Akcja ratunkowa była utrudniona z powodu niekorzystnych warunków pogodowych i słabej widoczności. Z tego powodu nie było możliwości wykorzystania helikoptera w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych.

„Z powodu niekorzystnych warunków pogodowych i słabej widoczności nie można zaangażować helikoptera w akcję ratowniczą. Jak dotąd statkom ratowniczym udało się wyciągnąć z wody dziewięć osób żywych oraz jedno ciało” – poinformowano w resortcie.

Zgodnie z dostępnymi informacjami dziewięciu członków załogi zostało uratowanych, a jedna osoba zginęła. Los pozostałych marynarzy wymaga wyjaśnienia.

Wiadomo, że statek „Khoryv” pływał pod banderą Komorów.

Rumuńskie media donoszą, że statek handlowy mógł zostać trafiony przez drona. Jednak oficjalnie przyczyna incydentu nie została jeszcze ustalona.

Prezydent Rumunii Nicușor Dan określił to zdarzenie jako część eskalacji ze strony Rosji.

Według doniesień rumuńskich mediów w ostatnich tygodniach w zachodniej części Morza Czarnego miało miejsce kilka ataków na statki handlowe.

Okoliczności zatonięcia statku „Khoryv”, w szczególności informacje o możliwym trafieniu przez drona, mają ustalić odpowiednie służby.

Informują o tym Digi 24 i Romania TV.

Wcześniej co najmniej 12 osób zginęło po tym, jak łódź z migrantami zatonęła u wybrzeży Gambii.

Siły morskie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej w Iranie oświadczyły, że statek towarowy zatonął w Cieśninie Ormuz po zderzeniu z miną morską.

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