W Stanach Zjednoczonych Biały Dom od kilku miesięcy przygotowuje się na możliwe przejście Kongresu pod kontrolę Partii Demokratycznej. Administracja prezydenta Donalda Trumpa opracowuje warianty realizacji kluczowych kierunków polityki za pomocą uprawnień wykonawczych, a także przygotowuje się na prawdopodobne dochodzenia ze strony ustawodawców, informuje Cyprus Mail.

Według publikacji zastępca szefa personelu Stephen Miller, dyrektor Biura Zarządzania i Budżetu Russell Vought oraz prawnicy Białego Domu pracują nad listą działań, które prezydent mógłby wdrożyć bez zgody Kongresu. Jak twierdzą źródła, prace nad tymi propozycjami trwają od kwietnia.

Imigracja, cła i budżet

Wśród rozważanych możliwych kroków są nowe cła na import krytycznie ważnych minerałów i turbin wiatrowych, bardziej rygorystyczne zasady dotyczące wiz dla zagranicznych studentów i pracowników tymczasowych, a także działania mające obniżyć koszty mieszkań i budownictwa.

Agencje federalne złożyły już propozycje i oceny prawne działań, które administracja może podjąć samodzielnie. Russell Vought analizuje także, które priorytety można finansować ze środków już zatwierdzonych przez Kongres. Według źródeł dąży on do zmiany zasad przyznawania federalnych grantów, aby nominaci polityczni mieli większy wpływ na podział środków budżetowych.

Radca prawny Białego Domu Will Scharf i jego zespół analizują granice uprawnień prezydenta oraz możliwości obrony przyszłych decyzji w sądach. Trump został poinformowany o przygotowaniach i uczestniczył w odpowiednich dyskusjach.

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Możliwości demokratów

Kontrola demokratów nad Kongresem dałaby im możliwość prowadzenia dochodzeń, blokowania inicjatyw ustawodawczych administracji oraz ograniczania jej priorytetów budżetowych. Jednocześnie prezydent zachowałby znaczące uprawnienia w dziedzinie handlu, polityki zagranicznej i zarządzania aparatem federalnym.

Trump oświadczył, że jeśli republikanie stracą kontrolę nad Kongresem, może najpierw aktywnie korzystać z prawa weta, a później szukać kompromisów z demokratami. Demokraci muszą zdobyć co najmniej cztery dodatkowe mandaty zarówno w Izbie Reprezentantów, jak i w Senacie, aby uzyskać większość przy obecnym układzie 218 do 214 mandatów w Izbie oraz 53 do 47 w Senacie.

Według przytoczonych danych sondaże opinii publicznej wskazują na zwycięstwo demokratów w Izbie Reprezentantów, podczas gdy wynik wyborów do Senatu pozostaje niepewny. Jeśli demokraci uzyskają większość w Senacie, będą mogli blokować kandydatury Trumpa na stanowiska w sądownictwie i władzy wykonawczej, w tym ewentualnego kandydata do Sądu Najwyższego.

Przygotowania do dochodzeń

Administracja przygotowuje się także na zapytania Kongresu, wezwania sądowe i żądania udostępnienia dokumentów. Według publikacji prawnicy Białego Domu instruowali nominatów politycznych i szefów agencji w sprawie reagowania na takie wystąpienia oraz radzili ostrożność w komunikacji pisemnej.

Cyprus Mail zaznacza, że Reuters wcześniej informował o rozmowach demokratów w Izbie Reprezentantów i pracowników komisji na temat możliwych przesłuchań, wezwań sądowych i żądań dokumentów. Mogą one dotyczyć tego, czy Trump wykorzystywał uprawnienia prezydenckie na korzyść siebie, sojuszników lub darczyńców; nie jest to ustalony fakt. Według jednego ze źródeł Biały Dom dąży również do uzyskania opinii prawnej Departamentu Sprawiedliwości w sprawie możliwości powołania się na przywilej wykonawczy w celu ochrony komunikacji z prywatnymi doradcami.

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