Właściciele firm w całej Francji przygotowują się na protesty oczekiwane w najbliższy weekend. Przedsiębiorcy obawiają się, że demonstracje mogą przerodzić się w zamieszki, dlatego podejmują działania mające ograniczyć możliwe szkody dla ich firm.

Przygotowania biznesu

Jak informuje France 24, właściciele firm przygotowują się, aby zminimalizować potencjalne straty w przypadku zamieszek. Ich przygotowania wiążą się z oczekiwaniem na nową falę protestów w kraju.

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Obawy dotyczą możliwego rozwoju wydarzeń podczas demonstracji, a nie potwierdzonych nowych zamieszek. Właściciele starają się przygotować na możliwe incydenty, aby ograniczyć potencjalne straty. Chodzi o firmy w całym kraju, a nie tylko w poszczególnych miastach.

Ograniczenia władz

Francuski rząd ma nadzieję, że nowe godziny policyjne i inne ograniczenia pomogą uspokoić przedstawicieli biznesu przed kolejną rundą oczekiwanych protestów. Władze liczą, że działania te dodatkowo zmniejszą niepokój przedsiębiorców.

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