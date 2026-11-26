Listopadowy Superksiężyc Bobra, który pojawił się na niebie 24 listopada, przyciągnął uwagę fotografów z różnych zakątków świata. Jednak najbardziej oryginalne ujęcia tego zjawiska astronomicznego udało się wykonać z kosmosu.

Jak twierdzi astronauta, zdjęcia wykonano przy użyciu obiektywu o ogniskowej 400 milimetrów i opublikowano je bez dodatkowej obróbki. Na zdjęciach widać, jak ogromny dysk księżyca stopniowo ulega zniekształceniu podczas przechodzenia przez warstwy ziemskiej atmosfery.

Nie mniej imponujące zdjęcia pojawiły się również z powierzchni planety. Fotografowie uchwycili pełnię księżyca na tle znanych zabytków architektury i współczesnych miast.

W szczególności Księżyc Bobrowy sfotografowano nad starożytnym Partenonem w Atenach, średniowiecznym zamkiem Boldogkő na Węgrzech, między minaretami świątyni w irackim Nadżafie, buddyjskiej świątyni w Tajlandii oraz wiszącego mostu w Stambule.

W Pekinie fotografowi udało się uchwycić moment, w którym samolot pasażerski z gęstym białym smugiem przelatywał tuż na tle jasnego dysku księżyca. W Nowym Jorku Księżyc świecił między drapaczami chmur oraz w szczelinie betonowego kanionu 42. ulicy, a w Toronto w kadrze znalazło się stado ptaków.

W Los Angeles fotograf Allen Berman, poszukując odpowiedniej lokalizacji, znalazł się nawet na trawniku przed domem jednego z lokalnych mieszkańców, czym nieźle zaskoczył właściciela domu.

Atmosfera Ziemi wpłynęła nie tylko na zdjęcia z kosmosu, ale także na fotografie wykonane z powierzchni planety. Nad Toronto krawędź Księżyca wyglądała na nieco spłaszczoną z powodu załamania światła w warstwach atmosfery o różnej temperaturze i gęstości.

Nazwę „Księżyc Bobrów” listopadowa pełnia otrzymała dzięki tradycjom Ameryki Północnej. Właśnie o tej porze bobry aktywnie przygotowują się do zimy, urządzają swoje schronienia i kończą przygotowania przed zamarznięciem zbiorników wodnych.

Tegoroczna listopadowa pełnia Księżyca zapoczątkowała również serię superksiężyców. Tak nazywa się pełni, które zbiegają się z okresem zbliżania się naturalnego satelity Ziemi do naszej planety podczas jego 27-dniowego obiegu. Z tego powodu Księżyc może wydawać się większy i jaśniejszy niż zwykle.

Ci, którzy nie zdążyli podziwiać listopadowego zjawiska, nie będą musieli długo czekać. Ostatni i najbliższy superksiężyc w 2026 roku spodziewany jest 23 grudnia według czasu amerykańskiego.

Według prognoz podczas tej pełni Księżyc zbliży się do Ziemi na odległość około 356 740 kilometrów. Będzie to kolejna okazja do obserwacji wyjątkowo jasnego i dużego tarczy księżycowej.

Astronauta NASA Anil Menon sfotografował pełnię Księżyca z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, uchwycił moment, w którym Księżyc chowa się za horyzontem Ziemi i zmienia kształt pod wpływem atmosfery.

Przypomnijmy, że w Stanach Zjednoczonych NASA rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do nowej rekrutacji astronautów w ramach programu Artemis. W agencji oświadczono, że wybrani kandydaci mogą brać udział w przyszłych misjach księżycowych, w szczególności mieszkać i pracować w bazie księżycowej, a także pomagać w przygotowaniach do załogowych lotów na Marsa.

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