W Polsce szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki nazwał sukcesem spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z przedstawicielami sił politycznych w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Rozmowy odbyły się w Belwederze. Bogucki zaznaczył, że przy jednym stole zasiadły środowiska polityczne, które zazwyczaj pozostają wobec siebie w opozycji.

Uczestnicy spotkania

Według Polsat News, w rozmowach uczestniczyli przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050, partii Razem, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej, partii Prawo i Sprawiedliwość, Rozwój Plus oraz senackiego koła Nowa Polska-Centrum.

Polskie Stronnictwo Ludowe reprezentowali przewodniczący klubu Krzysztof Paszyk i jego zastępczyni Magdalena Sroka. Z Polski 2050 przybyli wiceprzewodniczący klubu Paweł Śliz oraz wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Partię Prawo i Sprawiedliwość reprezentowali przewodniczący klubu Mariusz Błaszczak i wiceprezes partii Przemysław Czarnek.

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Przedstawiciele Lewicy i Koalicji Obywatelskiej nie przyszli na poniedziałkowe spotkanie.

Oświadczenie Boguckiego

Bogucki oświadczył, że rozmowa nie była łatwa, a uczestnicy nie zgadzali się we wszystkich kwestiach. Jednocześnie, jak powiedział, nikt nie odszedł od stołu negocjacyjnego ani nie przerwał dyskusji. Za sukces uznał także gotowość obecnych sił politycznych do dialogu.

Po spotkaniu szef Kancelarii Prezydenta zwrócił się do osób, które obecnie znajdują się w Trybunale Konstytucyjnym. Wezwał je, aby nie pogłębiały sytuacji, którą uważa za pozbawioną podstaw prawnych, oraz aby powstrzymały się od eskalacji.

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