Bułgaria zwróciła się do Unii Europejskiej i NATO o pomoc techniczną w zbadaniu ataków dronów na dwa statki handlowe w swojej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Czarnym. Poinformowała o tym Agencja Anadolu, powołując się na bułgarski rząd.

Apel do UE i NATO

Premier Rumen Radew w listach do przewodniczącego Rady Europejskiej Antónia Costy, przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen oraz sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego wezwał sojuszników do nadania priorytetu śledztwu.

Jak powiedział, Bułgaria potępia wojskowe ataki na żeglugę handlową i cywilne załogi oraz zamierza ustalić osoby odpowiedzialne. Sofia pozostaje również w kontakcie z NATO w sprawie możliwej pomocy sojuszników.

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Poszukiwanie dowodów

Bułgarskie władze zwróciły się także do Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego, ponieważ nie zdołały znaleźć szczątków dronów, które mogłyby pomóc ustalić ich pochodzenie. Wnioskowane wsparcie ma pomóc w zbadaniu dowodów rzeczowych, danych satelitarnych i innych informacji zebranych w trakcie śledztwa.

6 października Radew poinformował na posiedzeniu rządu, że około godziny trzeciej w nocy czasu lokalnego dwa statki handlowe zostały zaatakowane z użyciem dronów morskich i powietrznych. Oba statki zostały uszkodzone. Po ustaleniu sprawcy Bułgaria planuje wykorzystać mechanizmy dyplomatyczne i prawne zgodnie z prawem międzynarodowym.

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