Bułgaria przeprowadza zakrojone na szeroką skalę wspólne ćwiczenia sił morskich i powietrznych na Morzu Czarnym w następstwie licznych ataków dronów na cywilne statki handlowe.

Rzecznik prasowy Ministerstwa Obrony tego kraju odmówił ujawnienia charakteru manewrów, powołując się na art. 26 bułgarskiej ustawy o ochronie informacji niejawnych, zgodnie z którym informacje te stanowią tajemnicę służbową.

Zgodnie z ostrzeżeniem nawigacyjnym NAVIM 864/26 wydanym przez bułgarską służbę zarządzania ruchem morskim, w związku z ćwiczeniami obszar Morza Czarnego o powierzchni około 9 tys. km² został tymczasowo uznany za niebezpieczny dla żeglugi, kotwiczenia, połowów i prac podwodnych.

W pobliżu wybrzeży Bułgarii uderzono już w siedem statków handlowych, a minister obrony Dimitar Stojanow 20 listopada podczas spotkania z ambasadorem Austrii podkreślił, że marynarka wojenna i siły powietrzne kraju utrzymują stałą gotowość do reagowania na zagrożenia. W obliczu zaostrzającej się sytuacji byli ministrowie obrony Bułgarii i Rumunii, Bojko Noew i Ioan Mircea Pașcu, wezwali również UE do utworzenia odrębnej misji wojskowo-morską misję EUNAVFOR Black Sea w celu ochrony żeglugi, wzorowaną na operacji ASPIDES na Morzu Czerwonym.

Poinformowało o tym bułgarskie wydawnictwo Maritime.bg.

Na Morzu Czarnym, około 75 kilometrów na południowy wschód od przylądka Kaliakra, dron morski trafił i zatopił statek towarowy Betul 8. Do incydentu doszło w poniedziałek rano w wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii.

Wcześniej informowano, że wieczorem 14 listopada dron uderzył w tankowiec Evia Petrol V pływający pod grecką banderą. Statek znajdował się cztery mile morskie na wschód-południowy wschód od Suliny. Około 35 minut później dron uderzył w masowiec „Marsol”, który znajdował się pięć mil morskich na południowy wschód od Kanału Sułinskiego. Na pokładzie statku również wybuchł pożar.

13 listopada statek towarowy Larissa 1 został zaatakowany przez drona podczas przepływania przez wody terytorialne Rumunii. Statek płynął do portu Sulina, skąd miał wyruszyć do Ukrainy.

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