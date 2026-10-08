Bułgaria wzywa UE do stworzenia mechanizmu bezpieczeństwa żeglugi na Morzu Czarnym

Bułgaria opowiedziała się za stworzeniem nowego mechanizmu Unii Europejskiej mającego zapewnić swobodną i bezpieczną żeglugę cywilną na Morzu Czarnym w związku z niedawnymi atakami na statki handlowe.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego Bułgarii zaleciła rządowi poruszanie tej kwestii na wszystkich posiedzeniach UE, przede wszystkim podczas szczytu Rady Europejskiej 15–16 października.

Inicjatywa zakłada wprowadzenie następujących środków w celu ochrony żeglugi:

wykorzystanie unijnych środków monitoringu satelitarnego do szybkiego wykrywania zagrożeń dla żeglugi;

wprowadzenie mechanizmu rekompensat finansowych za szkody spowodowane atakami na statki;

utworzenie misji morskiej pod kierownictwem UE, na wzór operacji obronnej „Aspides”, w oparciu o połączone siły Rumunii i Bułgarii;

przyspieszenie uruchomienia Centrum Bezpieczeństwa Morskiego na Morzu Czarnym, którego podstawą mają być porty w Konstancy i Warnie, z wykorzystaniem radarów przybrzeżnych, dronów oraz systemów obrony przeciwminowej.

Poinformowała o tym autorka Olga Kowalczuk, powołując się na portal „Rapporteur” oraz „Europejską Prawdę”.

Na Morzu Czarnym, w pobliżu Bułgarii i Rumunii, po atakach dronów zatonęły dwa statki towarowe, a kolejny został uszkodzony. Rząd Bułgarii określił atak na dwa statki jako niedopuszczalne naruszenie prawa międzynarodowego, jednak nie wezwał Rosji — państwa-agresora — do zakończenia wojny przeciwko Ukrainie.

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