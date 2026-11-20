Bułgaria wzmocniła patrolowanie swojej wyłącznej strefy ekonomicznej na Morzu Czarnym po atakach dronów na statki cywilne.

Do operacji zaangażowano dwa samoloty szturmowe Su-25 oraz dwa śmigłowce AS532 Cougar.

Śmigłowce służą do rozpoznania, obserwacji i ratowania ludzi. Samoloty Su-25 zapewniają eskortę powietrzną i mogą stanowić dodatkowy środek ochrony w przypadku ponownych ataków dronów.

Bułgaria nie dysponuje wyspecjalizowanymi morskimi samolotami patrolowymi, dlatego zmuszona jest wykorzystywać dostępną awialację. Według szacunków World Air Forces 2026 kraj ten posiada pięć aktywnych samolotów Su-25K. Kolejny dwumiejscowy samolot Su-25UBK wymieniony jest w danych Military Balance.

W ten sposób do patrolowania zaangażowano znaczną część dostępnej floty samolotów szturmowych.

Źródło: Defense Express.

Bułgaria nie dysponuje obecnie wystarczającymi możliwościami technicznymi, aby wykrywać i niszczyć drony na akwatorii Morza Czarnego. Oświadczył to premier Rumen Radev podczas konferencji „Morze Czarne 2026: Bliski Wschód”.

Od początku października w strefie ekonomicznej Bułgarii zaatakowano już siedem statków.

Wideo: na Morzu Czarnym u wybrzeży Bułgarii po ataku dronów zatonął statek do przewozu zboża.

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