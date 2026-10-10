W Boliwii subsydia na benzynę będą utrzymane do końca 2026 roku, a ich dalszy przegląd zaplanowano na styczeń 2027 roku. Minister gospodarki Cristian Morales oświadczył również, że porozumienia kraju z Międzynarodowym Funduszem Walutowym nie przewidują zniesienia subsydiów na energię elektryczną i gaz, podaje The Rio Times.

Porozumienia z MFW

Według Moralesa umowa z MFW przewiduje całkowite zniesienie subsydiów wyłącznie na paliwa silnikowe. Minister stwierdził, że subsydium na olej napędowy zostało już zniesione, natomiast decyzja w sprawie benzyny będzie zależeć od stanu gospodarki, finansów publicznych i światowych cen ropy naftowej.

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Obowiązujący dekret wyznacza styczeń 2027 roku jako datę oceny sytuacji, ale minister nie potwierdził automatycznej podwyżki cen właśnie wtedy. Rada Wykonawcza MFW zatwierdziła 2 października dla Boliwii 36-miesięczny program rozszerzonego finansowania.

Ceny i wsparcie

Według publikacji benzyna w Boliwii kosztuje 6,96 boliviano za litr, czyli około 0,59 dolara amerykańskiego. Rząd planuje w najbliższych miesiącach przeprowadzić konsultacje z przedstawicielami sektorów gospodarki, aby określić podejście do benzyny w 2027 roku. Morales wspomniał również o wypłatach pieniężnych dla grup szczególnie wrażliwych oraz funduszu powierniczym o wartości 800 mln boliviano na kredytowanie producentów i operatorów transportowych.

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