W Nigerii walki między JNIM a ugrupowaniami powiązanymi z Państwem Islamskim rozprzestrzeniły się na północno-zachodnie regiony kraju. Jak podaje The Rio Times, starcia miały również miejsce w Burkina Faso, Mali, Nigrze oraz zachodniej części Nigru. Analityk Wassim Nasibia określił eskalację jako bezprecedensową pod względem skali.

Informowano o śmierci setek bojowników, jednak nie ma niezależnie potwierdzonej liczby ofiar. Według publikacji starcia toczą się w rejonach przygranicznych, gdzie władza państwowa jest najsłabsza. Rozprzestrzenienie się walk na północny zachód Nigerii łączy konflikt w Sahelu z terytoriami, na których już krzyżują się działalność dżihadystyczna i bandytyzm.

Przetwarzanie złota w Etiopii

10 października w Etiopii uruchomiono pierwszy w kraju zakład przetwarzania złota o wartości 50 mln dolarów. Przedsiębiorstwo utworzono jako wspólne przedsięwzięcie; będzie świadczyć usługi w zakresie wytapiania, analizy, rafinacji i odlewania złota, a także produkować sztabki złota. Premier Abiy Ahmed oświadczył, że zakład ma rozszerzyć krajowe przetwarzanie surowców i przyciągać złoto z państw sąsiednich.

Etiopscy inwestorzy spełniający kryteria kwalifikowanych inwestorów otrzymali również prawo do udziału w pierwszej ofercie publicznej Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals w Nigerii. Ofertę po cenie 525 nair za akcję przedłużono do 27 października; do sprzedaży dostępnych jest 4,1 mld akcji.

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Niepotwierdzone oskarżenie dotyczące ataku w Sudanie

Sudańska grupa praw człowieka Emergency Lawyers oświadczyła, że w wyniku nalotu w pobliżu granicy z Egiptem na północy Sudanu zginęło co najmniej 72 poszukiwaczy złota. Organizacja obarczyła odpowiedzialnością egipskie siły powietrzne, lecz oskarżenie to nie zostało niezależnie potwierdzone. Egipskie wojsko poinformowało o kampanii przeciwko nielegalnemu wydobyciu złota na południu Egiptu, nie wspominając o domniemanej śmierci poszukiwaczy.

12 października sudańskie grupy cywilne i polityczne sprzeciwiające się wojnie odbyły w Addis Abebie spotkanie z mechanizmem „Kwintet”, z udziałem Unii Afrykańskiej, ONZ, IGAD, Ligi Państw Arabskich i UE. Zaproponowały tymczasowe zawieszenie broni, dostęp humanitarny i kompleksowy dialog polityczny. Uczestnicy zgodzili się powołać komitet przygotowawczy, jednak termin jego utworzenia nie został sprecyzowany.

Prognoza MFW

Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje wzrost gospodarki Afryki o 4,5% w 2026 roku i o 5% w 2027 roku. Jednocześnie fundusz oczekuje, że pomoc rozwojowa dla krajów kontynentu zmniejszy się w 2026 roku o kolejne 12%.

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