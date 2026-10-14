Walki w Jemenie pozbawiły pomocy 800 tys. osób — Channel NewsAsia

W Jemenie nasilenie walk na kilku frontach przeciążyło szpitale i utrudniło dostęp do pomocy humanitarnej około 800 tysiącom osób. Poinformował o tym Channel NewsAsia, powołując się na organizacje humanitarne.

Szpitale przyjmują setki rannych

Według Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża placówki medyczne w pobliżu linii frontu w Maribie, Taiz i na wybrzeżu Morza Czerwonego odnotowują bezprecedensową liczbę pacjentów z obrażeniami spowodowanymi bronią. Niektóre szpitale przyjęły ponad 700 poszkodowanych w ciągu jednego tygodnia.

Koordynator MKCK ds. ochrony zdrowia Feras Abusamra oświadczył, że personel udzielający pomocy pacjentom po urazach pracuje pod ogromną presją. Jedynie niewielka część placówek medycznych, które nadal działają w kraju, jest w stanie zapewnić kompleksową pomoc ofiarom urazów. Szpitale zmagają się także z niedoborem materiałów chirurgicznych, środków znieczulających, tlenu i leków.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przemieszczenia ludności i niedobory żywności

Według szacunków Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji od początku nowego wybuchu walk w ostatnich tygodniach ponad 200 tys. osób zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Starcia wznowiły się między wspieraną przez Iran grupą Huti a siłami rządowymi wspieranymi przez Arabię Saudyjską.

Światowy Program Żywnościowy ONZ poinformował, że działania zbrojne i zamknięcie dróg uniemożliwiły dostarczenie niezbędnej pomocy 800 tysiącom osób w Taiz, trzecim co do wielkości mieście Jemenu, oraz w innych dotkniętych obszarach. Taiz przyjmuje obecnie największą liczbę osób uciekających przed walkami.

Obszary pozostają niedostępne

Według WFP niektóre obszary stały się niedostępne z powodu działań zbrojnych i zamknięcia dróg. Zapasy mąki pszennej są niemal wyczerpane, a żywność pozostała na lokalnych rynkach może wystarczyć jedynie na krótki czas. MKCK ostrzegł, że system opieki zdrowotnej Jemenu, wyczerpany przez ponad dekadę konfliktu, kryzys gospodarczy, przemieszczenia ludności i wybuchy chorób, może mieć ograniczone możliwości reagowania na nowy masowy napływ rannych, jeśli walki jeszcze się nasilą.

Czytaj nas na