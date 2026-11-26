Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii poinformowało byłych żołnierzy należących do rezerwy strategicznej o konieczności przygotowania się na ewentualny powołanie do służby w razie wojny. Kierownictwo wojskowe rozesłało już odpowiednie pisma do około 50 tysięcy weteranów, aby ustalić ich gotowość do powrotu do służby oraz zebrać informacje na temat ich doświadczenia i umiejętności.

Według informacji dziennikarzy, rezerwiści są proszeni o ponowną rejestrację w służbie wojskowej, aktualizację danych kontaktowych, a także o podanie miejsca pracy i umiejętności zawodowych. Wiąże się to z przygotowaniami Wielkiej Brytanii do ewentualnego zaangażowania byłych żołnierzy w przypadku sytuacji nadzwyczajnej lub wybuchu wojny.

Szacuje się, że około 5% byłych żołnierzy może zostać powołanych do sił zbrojnych kraju w przypadku ogłoszenia stanu wyjątkowego. Kategoria ta nosi nazwę „Rezerwa Strategiczna” i będzie stanowić trzecią falę mobilizacji w czasie wojny.

Oczekuje się, że weterani mogą być angażowani do obsadzania wolnych stanowisk w wojsku, uzupełniania rezerwy ochotniczej oraz wykonywania zadań związanych z obroną kraju. Rezerwa ochotnicza składa się z osób, które wykonują pracę cywilną, ale regularnie przechodzą szkolenie wojskowe.

Minister ds. weteranów Calvin Bailey oświadczył, że rezerwa strategiczna może odegrać ważną rolę w powstrzymaniu rosyjskiej agresji.

Jak podaje The Telegraph, pisma otrzymali byli żołnierze wszystkich trzech rodzajów sił zbrojnych Wielkiej Brytanii. Dokumenty podpisali odpowiedni dowódcy struktur wojskowych.

Ministerstwo Obrony gromadzi informacje na temat umiejętności zawodowych i doświadczenia weteranów, aby w razie potrzeby móc szybko określić, kogo można zaangażować do wykonywania zadań wojskowych.

Krok ten ma miejsce w kontekście nasilających się zagrożeń dla bezpieczeństwa ze strony Rosji oraz prób Władimira Putina mających na celu sprawdzenie determinacji NATO.

Wcześniej minister obrony Wielkiej Brytanii Wes Streeting ostrzegał, że kraj musi być gotowy na wojnę w ciągu najbliższych 1000 dni. Podkreślił również, że Wielka Brytania musi „być gotowa wraz z sojusznikami do walki i zwycięstwa”.

Informują o tym brytyjskie media The Paper i The Telegraph.

Przypomnijmy, że Bułgaria prowadzi zakrojone na szeroką skalę wspólne ćwiczenia sił morskich i powietrznych na Morzu Czarnym po licznych atakach dronów na cywilne statki handlowe.

Czytaj nas na