Armia brytyjska powinna gruntownie zrewidować sposób szkolenia oddziałów piechoty, uwzględniając doświadczenia Ukrainy w walce z rosyjską inwazją oraz w prowadzeniu współczesnej wojny. W szczególności chodzi o konieczność przeszkolenia połowy personelu piechoty w zakresie obsługi dronów.

Jedną z kluczowych zalet ukraińskiego systemu uznaje się szybkość wdrażania nowych technologii i innowacji wojskowych.

Zgodnie z nowym raportem Królewskiego Zjednoczonego Instytutu Badań Obronnych (RUSI) około 45% personelu brytyjskiego batalionu piechoty powinno zostać zaangażowane w obsługę systemów bezzałogowych.

„Brytyjski batalion piechoty lekkiej w pełnym składzie liczy 561 osób. Gdyby armia brytyjska przyjęła ukraiński poziom wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych (UAV), około 45% tego oddziału stanowiłby kompleks UAV” – czytamy w raporcie.

Autorzy badania podkreślają, że doświadczenia ukraińskie już radykalnie zmieniły wyobrażenie o współczesnej walce. Jedną z głównych zalet ukraińskiego systemu nazywają szybkość wdrażania innowacji. Żołnierze na froncie mogą zamawiać niezbędne modyfikacje dronów i brać udział w ich udoskonalaniu. Dzięki temu procesy, które w europejskich strukturach obronnych mogą trwać latami, na Ukrainie zajmują czasem zaledwie kilka dni.

RUSI zwraca również uwagę na to, że systemy bezzałogowe nie powinny całkowicie zastępować tradycyjnego uzbrojenia. Wręcz przeciwnie, specjaliści od dronów będą służyć ramię w ramię z tradycyjnymi specjalistami ds. uzbrojenia, którzy używają moździerzy, karabinów maszynowych i pocisków przeciwpancernych, a nie całkowicie ich zastąpią.

„Moździerz zmusza wrogie oddziały do schronienia się na ziemi, aby zminimalizować skutki odłamków. W takiej pozycji są oni podatni na atak dronów FPV. Z kolei żołnierzowi atakowanemu przez drona FPV zaleca się ucieczkę do lasu, co zmusi drona do zwolnienia, a następnie otwarcie ognia w jego kierunku. Jednak znajdując się w pozycji pionowej, żołnierz staje się podatny na ostrzał moździerzowy. Dlatego taktyka niszcząca polega na tym, aby albo przycisnąć piechotę na otwartej przestrzeni za pomocą moździerza, a następnie zniszczyć ją przy pomocy FPV, albo, przeciwnie, wykonać wstępne trafienie za pomocą FPV, aby zmusić oddziały do ucieczki w kierunku linii lasu, wcześniej wycelowanej przez moździerz, a następnie ostrzelać je z niego” – czytamy w raporcie.

Kolejnym ważnym wnioskiem jest faktyczne zaniknięcie stref bezpieczeństwa na polu bitwy. Dzięki ciągłej obserwacji z powietrza przemieszczanie się żołnierzy staje się widoczne dla przeciwnika praktycznie w każdej chwili. W Instytucie podkreślono: każdy ukraiński i rosyjski żołnierz wie, że wróg widzi go niemal nieustannie. Drony całkowicie zmieniły koncepcję ukrywania się – jedynym miejscem, którego drony nie widzą, jest pod ziemią.

Szczególną rolę drony odgrywają również w logistyce. Dostawy amunicji, sprzętu i innych niezbędnych ładunków coraz częściej realizowane są za pomocą powietrznych i naziemnych platform zrobotyzowanych.

W raporcie przytoczono przykład ukraińskiej brygady, która w ciągu jednego miesiąca wykonała 824 misje dostawcze przy użyciu naziemnych platform bezzałogowych. Masa ładunków podczas takich operacji wynosiła od 100 do 150 kilogramów.

Jednocześnie wykorzystanie techniki zrobotyzowanej wiąże się ze znacznymi stratami. Według szacunków badaczy, nawet przy 80-procentowej skuteczności misji batalion może spodziewać się utraty 10–20 wielofunkcyjnych bezzałogowych statków powietrznych tygodniowo. Zazwyczaj przyjmuje się, że 50% platform wspierających działania ofensywne zostanie utraconych w trakcie operacji.

W RUSI ostrzegają: współczesne armie będą musiały dostosować się do logistyki, która w znacznym stopniu opiera się na bezzałogowych statkach powietrznych na ziemi i w powietrzu.

O tym pisze The Independent.



Wielka Brytania wykorzysta dane z pola walki na Ukrainie do opracowania rojów dronów opartych na sztucznej inteligencji.

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