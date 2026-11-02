Królewska Marynarka Wojenna Wielkiej Brytanii przechwyciła w pobliżu Zewnętrznych Wysp Hebrydzkich u wybrzeży Szkocji rosyjski statek rozpoznawczy „Wiktor Leonow” klasy „Wisznia”. Statek prowadził obserwację okrętów wojskowych państw NATO podczas zakrojonych na szeroką skalę ćwiczeń Strike Warrior.

Helikoptery Merlin Królewskiej Marynarki Wojennej, przetransportowane do bazy w Glasgow-Prestwick, przez kilka dni śledziły rosyjski statek w rejonie manewrów. Przedstawiciele dowództwa brytyjskiej marynarki wojennej podkreślili pełną gotowość do całodobowej ochrony wód terytorialnych.

Według danych resortów obrony aktywność sił morskich Federacji Rosyjskiej na wodach brytyjskich i przyległych wzrosła w ciągu ostatniego roku o 25%.

Źródło: The Telegraph.

Cztery chińskie statki badawcze, które od maja wielokrotnie obserwowano w pobliżu Tajwanu, mogły gromadzić dane dotyczące międzynarodowych podwodnych kabli telekomunikacyjnych.

Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy Il-20, który przebywał nad Morzem Bałtyckim i stanowił zagrożenie dla lotnictwa cywilnego.

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