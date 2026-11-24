Wielka Brytania przez kilka lat kupowała dla Ukrainy materiały wybuchowe, które sprzedawca przedstawiał jako silniejszy odpowiednik C4, jednak dochodzenie przeprowadzone przez Financial Times wykazało, że mogły one nie zawierać kluczowego składnika wojskowego plastiku wybuchowego — RDX.

Kontrakty o wartości dziesiątek milionów funtów zawierano z amerykańską firmą Tripwire South LLC, której szefem jest handlarz bronią Ryan Morris.

Zgodnie z wynikami śledztwa brytyjskie Ministerstwo Obrony otrzymywało certyfikaty bezpieczeństwa, w których wskazywano obecność RDX, chociaż własne analizy laboratoryjne resortu tego nie potwierdziły.

Materiał wybuchowy EDC-4 był dostarczany do wykorzystania w ukraińskich dronach bojowych. Brytyjscy parlamentarzyści stwierdzili, że sytuacja ta mogła stanowić zagrożenie dla życia ukraińskich żołnierzy i doprowadzić do niepotrzebnego marnotrawstwa pieniędzy podatników.

Morris i jego firma zaprzeczają zarzutom, twierdząc, że produkt zawierał RDX, odpowiadał deklarowanym parametrom i nie spowodował żadnych problemów ani skarg.

Źródło: Financial Times

Sojusznicy muszą zapewnić Ukrainie większą pomoc na okres zimowy niż ta, którą już zapowiedzieli. Wielka Brytania jest gotowa omówić z Kijowem dodatkowe środki wsparcia, które pomogą krajowi przetrwać tę zimę.

Międzynarodowi sojusznicy powinni zaplanować i zapewnić wsparcie wojskowe dla Ukrainy nie tylko na nadchodzącą zimę, ale także na cały rok 2027, aby Siły Obronne mogły niezawodnie utrzymać linię frontu i mieć silną pozycję w przyszłych negocjacjach. Oświadczył to minister obrony Wielkiej Brytanii Wes Streeting podczas 37. posiedzenia Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w siedzibie NATO w Brukseli.

Wielka Brytania stała się pierwszym krajem, który rozszerzył sankcje na wszystkie dziesięć największych rosyjskich koncernów naftowych. W skład nowego pakietu, ogłoszonego przez Londyn w czwartek w kontekście szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Dublinie, weszły: spółka „Slavneft”, projekt „Wostok Oil” należący do „Rosnieftu”, duże przedsiębiorstwa węglowe, a także statki tzw. „floty cieni”, transportujące rosyjską ropę i skroplony gaz ziemny.

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