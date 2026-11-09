Brytyjscy eksperci wojskowi wyruszyli za granicę na polowanie na hakerów – „Independent”

Wielka Brytania wysyła wyspecjalizowane grupy wojskowe do krajów Europy i Azji w celu wykrywania i neutralizowania hakerów przygotowujących cyberataki na brytyjską infrastrukturę obronną.

Dowódca brytyjskich Sił Operacji Cybernetycznych i Elektromagnetycznych (DCEMF), generał dywizji Mike Fiers, powiedział, że wojsko stara się powstrzymywać cyberzagrożenia, zanim jeszcze do nich dojdzie, działając z lądu, okrętów i samolotów, a wrażliwe misje są uzgadniane z ministrem obrony.

„Wcześniej broniliśmy się na własnym terytorium, a teraz działamy poza granicami naszych sieci. Staramy się wykrywać przeciwników tam, gdzie przygotowują się do ataku na brytyjskie systemy wojskowe” – wyjaśnił Fiers.

Według generała majora rozwój sztucznej inteligencji znacznie przyspieszył cyberataki, skracając czas reakcji na luki w zabezpieczeniach z kilku dni do kilkudziesięciu minut.

„Widzimy, że sztuczna inteligencja pozwala wykorzystywać luki w zabezpieczeniach z niespotykaną dotąd szybkością. Jeśli wcześniej mieliśmy na to kilka dni, to teraz mowa jest o dziesiątkach minut” – stwierdził.

Źródło — The Independent.

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