Brytyjskie firmy zbrojeniowe, które dostarczają broń na Ukrainę, zaostrzają środki bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem rosyjskimi aktami sabotażu.

Niektórzy pracownicy otrzymali nawet specjalne lusterka na kijach, aby sprawdzać podwozia samochodów pod kątem obecności ładunków wybuchowych.

Według danych gazety The Times kierownictwo przedsiębiorstw zbrojeniowych obawia się zamachów, podpaleń i innych ataków. Niektórzy z nich korzystają już z ochrony, ale są zmuszeni zmieniać trasy dojazdów, a pracownikom zaleca się, aby nie jeździli do pracy codziennie tą samą trasą.

24 listopada przedstawiciele MI5 i brytyjskiego Ministerstwa Obrony podczas zamkniętego spotkania ostrzegli wykonawców wojskowych o konieczności wzmocnienia ochrony zakładów.

Firmy wzmacniają ochronę na obrzeżach obiektów, instalują dodatkowe kamery monitoringu, przeprowadzają bardziej rygorystyczne kontrole personelu oraz ograniczają dostęp do informacji.

Źródło: The Times

Wielka Brytania przez kilka lat kupowała dla Ukrainy materiały wybuchowe, które sprzedawca przedstawiał jako silniejszy odpowiednik C4, jednak dochodzenie przeprowadzone przez Financial Times wykazało, że mogły one nie zawierać kluczowego składnika wojskowego plastiku wybuchowego — RDX.

Sojusznicy muszą zapewnić Ukrainie większą pomoc na okres zimowy, niż dotychczas zapowiadali. Wielka Brytania jest gotowa omówić z Kijowem dodatkowe środki wsparcia, które pomogą krajowi przetrwać tę zimę.

Międzynarodowi sojusznicy powinni zaplanować i zapewnić wsparcie wojskowe dla Ukrainy nie tylko na nadchodzącą zimę, ale także na cały rok 2027, aby Siły Obronne mogły niezawodnie utrzymać front i mieć silną pozycję w przyszłych negocjacjach. Oświadczył to minister obrony Wielkiej Brytanii Wes Streeting podczas 37. posiedzenia Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w siedzibie NATO w Brukseli.

Wielka Brytania stała się pierwszym krajem, który rozszerzył sankcje na wszystkie dziesięć największych rosyjskich koncernów naftowych. W skład nowego pakietu, ogłoszonego przez Londyn w czwartek w kontekście szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Dublinie, weszły: spółka „Slavneft”, projekt „Wostok Oil” należący do „Rosnieftu”, duże przedsiębiorstwa węglowe, a także statki tzw. „floty cieni”, transportujące rosyjską ropę i skroplony gaz ziemny.

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