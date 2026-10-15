Prezydent Salwadoru Nayib Bukele oświadczył, że rząd rozważa możliwość warunkowego przedterminowego zwolnienia około połowy więźniów za pomoc gangom. Jak powiedział, zwolnieni będą objęci nadzorem i będą musieli spełnić określone warunki.

Jak podaje The Rio Times, Bukele ogłosił to 13 października podczas konferencji prasowej w pałacu prezydenckim w San Salvador. Oświadczył, że władze oceniają sprawy dużej liczby osób, które, jak powiedział, są winne i zasługują na więzienie, jednak dla wielu z nich można zrobić wyjątek ze względu na „szczególne warunki”, w których znajdował się kraj. Nie podał terminu realizacji takiego planu.

Kto może zostać zwolniony

Bukele rozróżnił członków gangów i osoby, które pomagały im pod przymusem na obszarach kontrolowanych przez te grupy. Jako przykład podał młodych ludzi, którzy ostrzegali gangi przed zbliżającą się policją. Jednocześnie zaznaczył, że udział w poważnych przestępstwach, w tym pomoc w ukryciu ciała zamordowanej osoby, powinien być oceniany inaczej.

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Według prezydenta państwo określiło kryteria zależne od stopnia współpracy z gangami. Jednocześnie nie sprecyzował, który organ będzie stosował te kryteria i podejmował ostateczne decyzje w każdej sprawie.

Stan wyjątkowy i zastrzeżenia prawne

Stan wyjątkowy wprowadzony w Salwadorze w celu walki z gangami obowiązuje od 27 marca 2022 roku i jest przedłużany co miesiąc. Według danych rządu w tym czasie w ramach nadzwyczajnego reżimu zatrzymano ponad 93 162 osoby. Organizacje praw człowieka informują o ponad 500 zgonach zatrzymanych w areszcie oraz ponad 6 500 skargach, głównie dotyczących arbitralnych zatrzymań.

Prawniczka organizacji praw człowieka Unidehc, Ivania Cruz, oświadczyła, że prezydent nie może samodzielnie zwalniać ludzi. Według El Faro ustawodawstwo Salwadoru przewiduje, że zwolnienie zatrzymanego może zatwierdzić wyłącznie sędzia. Bukele powiedział również, że chciałby w przyszłości znieść stan wyjątkowy, ale nie podał konkretnych terminów.

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