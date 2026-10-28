W Stanach Zjednoczonych ułaskawienia przyznane przez prezydenta Donalda Trumpa osobom skazanym za przestępstwa finansowe pozbawiły poszkodowanych co najmniej 119 mln dolarów odszkodowań. Wynika to ze śledztwa CBS News, o którym informuje Interia.

Analiza ponad 160 decyzji

CBS News przeanalizowało ponad 160 decyzji o zastosowaniu aktów ułaskawienia podjętych po inauguracji Trumpa w styczniu 2025 roku. Z ustaleń stacji wynika, że około 70% tych decyzji podjęto z pominięciem tradycyjnej oficjalnej procedury rozpatrywania. Jeśli uwzględnić osoby skazane za atak na Kapitol 6 stycznia 2021 roku, które Trump masowo ułaskawił wkrótce po objęciu urzędu, odsetek takich przypadków wzrasta do 92%.

Jak twierdzi CBS News, w Białym Domu działa grupa prawników i lobbystów mających dostęp do prezydenta i zabiegających o ułaskawienia dla swoich klientów skazanych między innymi za oszustwa, defraudacje i tworzenie piramid finansowych. Stacja poinformowała, że co najmniej 18 ułaskawionych osób miało bezpośrednie powiązania z Białym Domem — za pośrednictwem lobbystów lub prawników, a także poprzez darowizny od skazanych lub członków ich rodzin na kampanię wyborczą Trumpa.

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Sprawa Carlosa Watsona

Jednym z przykładów wskazanych przez CBS News jest dziennikarz Carlos Watson, który w 2017 roku zbierał fundusze dla startupu medialnego OZY Media. Według śledztwa pozyskał 37 mln dolarów, a w 2024 roku sąd uznał go za winnego oszustwa. Watson został skazany na 10 lat więzienia i zobowiązany do zwrotu pieniędzy zainwestowanych przez inwestorów.

Według Interii w marcu 2025 roku Trump zniósł wobec Watsona obowiązek zrekompensowania inwestorom strat i zamienił 10-letni wyrok więzienia na czas, który spędził już w areszcie podczas śledztwa. CBS News szacuje, że wskutek aktów ułaskawienia osoby skazane za przestępstwa finansowe uniknęły płatności przekraczających 1,1 mld dolarów. Kwota ta obejmuje nie tylko odszkodowania dla poszkodowanych, lecz także wpłaty do federalnego Funduszu Ofiar Przestępstw oraz grzywny nałożone przez organy fiskalne.

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