W Australii skarbnik Jim Chalmers zaprzeczył, że premier Anthony Albanese pominął go w kwestii planowanego zakończenia przyjmowania płatności kartami kredytowymi przez Australijski Urząd Podatkowy (ATO). W ubiegłym tygodniu Chalmers ogłosił nowe finansowanie dla ATO, które pozwoli na dalsze przyjmowanie takich płatności do końca roku finansowego, informuje The Guardian.

Stanowisko Chalmersa

Chalmers powiedział, że omawiał tę kwestię z Albanese już w ubiegłą środę. Według niego premier uznał za konieczne zapewnienie dłuższego okresu przejściowego, aby ATO miało czas właściwie uregulować sytuację, i podzielał to stanowisko.

Albanese ze swojej strony powiedział, że rano w ubiegły czwartek otrzymał wiadomość od szefa Australijskiej Izby Handlu i Przemysłu Andrew McKellara, a już w piątek ogłoszono decyzję. Chalmers stwierdził, że także uczestniczył w kontaktach z izbą i wraz z zastępcą skarbnika Danielem Mulino przedstawił propozycję ministrom.

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Płatności do ATO

Na początku października komisarz podatkowy Rob Heferen poinformował, że od 1 grudnia ATO przestanie przyjmować karty kredytowe do opłacania rachunków podatkowych. Decyzję podjęto po ogłoszonym przez Bank Rezerw Australii zakazie dodatkowych opłat za płatności kartą.

Według Heferena dalsze przyjmowanie kart kosztowałoby ATO prawie 200 mln dolarów australijskich rocznie, ponieważ prawo nie pozwala przerzucać tych kosztów na użytkowników kart. Niektórzy przedsiębiorcy, przede wszystkim przedstawiciele małych firm, wykorzystują karty kredytowe do zarządzania przepływami pieniężnymi. Według szacunków w ten sposób podatki płaci około 5% małych przedsiębiorstw.

Gabinetowy skarbnik Tim Wilson powiedział, że interwencja Albanese rzekomo stała się kolejnym przykładem przejmowania przez premiera uprawnień Chalmersa. Jednocześnie ATO jest niezależnym organem, a rząd nie może wydawać komisarzowi podatkowemu poleceń dotyczących jego decyzji.

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