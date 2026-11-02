W USA, przed wyborami do Kongresu, w Partii Republikańskiej rośnie niepokój o możliwe wyniki głosowania. Część republikańskich polityków, aktywistów i kandydatów w prywatnych rozmowach obarcza odpowiedzialnością za prawdopodobne niepowodzenia partii prezydenta Donalda Trumpa, informuje RMF24, powołując się na Politico.

Krytyka polityki prezydenta

Według publikacji szczególnie ostrą krytykę wśród republikanów wywołują decyzje Trumpa w polityce zagranicznej, w tym wojna z Iranem. Jeden z członków Izby Reprezentantów oświadczył, że na początku roku partia uważała, iż możliwe jest złamanie tradycji, zgodnie z którą partia prezydenta zazwyczaj przegrywa wybory śródokresowe. Jednocześnie powiązał dalsze pogorszenie pozycji republikanów z bombardowaniem Iranu.

Republikański konsultant T. V. Arrighi ironicznie wypowiedział się o przedwyborczych wiecach Trumpa i jego słowach na temat senatora Johna Husteda oraz piosenkarki Nicki Minaj. Według Politico niektórzy przedstawiciele partii przypuszczają, że po wyborach Trump może zostać publicznie obwiniony za obecną sytuację.

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Problematyczne dla partii stany

Krytycy prezydenta uważają, że jego polityka najbardziej odcisnęła się na regionach, w których rozstrzyga się walka o kluczowe mandaty. Wiążą wojnę z Iranem ze wzrostem cen paliwa i nawozów, co mogło uderzyć w wyborców na Środkowym Zachodzie. Cła i konflikt handlowy z Kanadą są nazywane problemem dla przygranicznych stanów Maine i Michigan.

Wspominane są również surowe działania służb imigracyjnych w Arizonie i Teksasie, gdzie mieszka wielu Latynosów, a także zniesienie tymczasowego statusu ochronnego dla Haitańczyków i Wenezuelczyków, które wywołało niezadowolenie na Florydzie. Sondaż Siena College dla „The New York Times”, według przytoczonych danych, wskazuje na przewagę demokratów w siedmiu kluczowych wyścigach.

Odpowiedź Trumpa

Trump oświadczył w podcaście, że jeśli Kongres znajdzie się pod kontrolą demokratów, będzie wetował ich projekty ustaw, dopóki strony nie osiągną porozumienia. Prezydent powiedział również, że jego udział w kampanii pomaga republikanom, wskazując na liczne wiece. Niekorzystne dla partii wyniki sondaży nazwał rzekomo sfałszowanymi.

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