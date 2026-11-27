Czeska Federacja Piłki Siatkowej poinformowała, że analizuje możliwe konsekwencje wycofania się z międzynarodowych rozgrywek z powodu możliwych spotkań reprezentacji Czech kobiet z reprezentacją państwa-agresora, Rosji. Chodzi o Ligę Narodów i mistrzostwa świata w 2027 roku, informuje Interia Sport.

Możliwy mecz w Turcji

Zgodnie z opublikowanym harmonogramem czeskie siatkarki mają zagrać z rosyjską drużyną w trzecim tygodniu Ligi Narodów 2027. Mecz zaplanowano podczas turnieju w Turcji, który potrwa od 7 do 11 lipca.

Reprezentacje Czech i Rosji mogą również spotkać się w ćwierćfinale mistrzostw świata kobiet. W oświadczeniu czeskiej federacji wskazano, że bada ona możliwe sankcje sportowe i finansowe za nieuczestniczenie w turniejach, a także wpływ takiego kroku na kwalifikację do igrzysk olimpijskich w 2028 roku.

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Oświadczenie federacji

W oświadczeniu podpisanym przez prezesa Czeskiej Federacji Piłki Siatkowej Marka Pakostę podkreślono, że negatywne stanowisko organizacji wobec rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie pozostaje niezmienne. Federacja oświadczyła również, że ma obowiązek chronić interesy czeskiej siatkówki.

Według Interia Sport udział w Lidze Narodów jest ważny dla kwalifikacji olimpijskiej, ponieważ rozgrywki te dają najwięcej punktów rankingowych FIVB. Innymi drogami kwalifikacji są wysokie miejsce na mistrzostwach świata lub pozycja w rankingu federacji międzynarodowej.

Wcześniej Polska otrzymała zapewnienia, że jej reprezentacja nie spotka się z rosyjską drużyną w głównej części Ligi Narodów. Rosja nie weźmie również udziału w mistrzostwach świata mężczyzn 2027, które odbędą się w Polsce.

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