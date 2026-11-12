W Irlandii żółw morski o imieniu Molly, którego ponad 22 lata temu znaleziono na plaży z poważnymi obrażeniami, został w końcu wypuszczony na otwarty ocean. Przez cały ten czas zwierzę pozostawało pod opieką specjalistów, którzy przez długi czas nie byli pewni, czy będzie w stanie samodzielnie przetrwać w środowisku naturalnym.

Historia jej ratunku rozpoczęła się w 2004 roku. Wtedy to mieszkanka okolicy, Mary Cronin, spacerowała po plaży w pobliżu Castle Gregory wraz z dwójką małych dzieci – Barrym i Ashling. Po silnej burzy atlantyckiej wśród wodorostów i gruzu rodzina zauważyła żółwia morskiego.

„Cała plaża była pokryta wodorostami i gruzem. Nagle coś poruszyło się wśród wodorostów i zobaczyliśmy żółwia” – wspominała kobieta.

Zwierzę było w stanie silnego wychłodzenia i miało poważne obrażenia przednich płetw, prawdopodobnie w wyniku ataku rekina. Rodzina skontaktowała się z akwarium Dingle Oceanworld Aquarium, którego pracownicy przybyli na miejsce w ciągu pół godziny i zabrali żółwia na leczenie.

Mary nazwała ją Molly na cześć swojego pseudonimu. W kolejnych latach rodzina regularnie odwiedzała żółwia w akwarium.

Ze względu na uszkodzone płetwy specjaliści obawiali się, że Molly nigdy nie będzie mogła wrócić do oceanu. Próbowali nawet założyć jej protezy, jednak próby te zakończyły się niepowodzeniem.

Z czasem stan żółwia poprawił się, a podczas jednej z ostatnich wizyt lekarskich weterynarze stwierdzili, że ma jaja. Stało się to kolejnym argumentem przemawiającym za jej powrotem do środowiska naturalnego.

Przed wypuszczeniem Molly przez sześć miesięcy przygotowywano ją do samodzielnego życia: uczono ją szukać pożywienia i przetrwać bez pomocy ludzi. W maju 2026 roku przewieziono ją do specjalistycznego centrum rehabilitacyjnego Zoomarine w Portugalii.

28 października żółw został wypuszczony do Oceanu Atlantyckiego około 22 kilometrów od wybrzeża portugalskiego regionu Algarve. Na Molly zamontowano nadajnik satelitarny, aby specjaliści mogli śledzić jej przemieszczanie się.

„Jesteśmy z niej niezwykle dumni. Powrót żółwi do oceanu zawsze był naszym celem, a to dopiero początek nowego rozdziału w życiu Molly” – zaznaczono w Oceanworld Aquarium.

Zgodnie z wynikami analizy DNA Molly pochodzi z populacji żółwi morskich z Zatoki Meksykańskiej. Specjaliści mają nadzieję, że uda jej się tam dotrzeć. Jednocześnie podczas podróży grożą jej zanieczyszczenia plastikowe, narzędzia połowowe oraz kolizje ze statkami.

Według dyrektora akwarium, Kevina Flannery’ego, w momencie uratowania żółw miał około 10 lat. W czasie pobytu pod opieką ludzi jego waga wzrosła z 12 do 120 kilogramów. Ogólnie rzecz biorąc, żółwie wielogłowe mogą żyć od 50 do 80 lat, a nawet dłużej, a składanie jaj rozpoczynają w wieku 25–35 lat.

Tymczasem dzieci, które znalazły Molly w 2004 roku, już dorosły i przeniosły się do Nowej Zelandii. Barry został biologiem zajmującym się ochroną przyrody, a Ashling – nauczycielką.

Ich matka porównała powrót żółwia do oceanu do wyjazdu własnych dzieci za granicę.

„To trochę tak, jakby twoje dziecko wsiadało do samolotu i wyruszało na inny kontynent. Bardzo się cieszymy, że Molly powróciła do swojego naturalnego środowiska i z niecierpliwością czekamy na wiadomości o jej życiu na wolności” – powiedziała Mary.

Źródło: BBC.

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