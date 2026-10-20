W Wangaratta w stanie Wiktoria w Australii 43-letni Brendan Nugent usłyszał zarzuty w sprawie domniemanego potrącenia niezależnej posłanki z okręgu Indi Helen Haines. Według policji stanu Wiktoria mężczyzna został zatrzymany w poniedziałek po incydencie w pobliżu biura poselskiego Haines.

Postawione zarzuty

Jak podaje The Guardian, Nugentowi postawiono zarzuty niebezpiecznego prowadzenia pojazdu skutkującego ciężkimi obrażeniami, umyślnego spowodowania ciężkich obrażeń oraz wyrządzenia krzywdy urzędnikowi Wspólnoty. Według policji mężczyzna najechał na posłankę samochodem Toyota LandCruiser.

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Stan posłanki

Helen Haines przetransportowano śmigłowcem do szpitala Alfred w Melbourne na pilną operację. Jest w stanie krytycznym: posłanka straciła jedną nogę, a lekarze we wtorek próbowali uratować drugą.

Policja poinformowała, że Nugent pozostanie w areszcie przez noc i ma stanąć przed sądem magistrackim w Wangaratta w środę.

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