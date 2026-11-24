Czarnogóra zamierza uruchomić system wiz elektronicznych (e-Visa) dla zagranicznych turystów w maju 2027 roku, przed rozpoczęciem letniego sezonu turystycznego.

Jak poinformowała Ivan Đukanović, dyrektor generalna ds. konsularnych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych tego kraju, platforma jest opracowywana wspólnie z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) i umożliwi obcokrajowcom składanie wniosków oraz dokumentów online, uiszczanie opłaty konsularnej oraz otrzymywanie wizy bez konieczności osobistej wizyty w konsulacie, która będzie wymagana jedynie w wyjątkowych przypadkach.

Według jej słów decyzja ta stanowi kontynuację harmonizacji polityki wizowej na drodze do integracji europejskiej po tym, jak od 1 listopada kraj wprowadził obowiązek wizowy dla obywateli Rosji, Białorusi, Chin, Turcji i Arabii Saudyjskiej. Koszt wizy elektronicznej oraz terminy rozpatrywania wniosków nie zostały jeszcze określone, a uruchomienie nowego systemu będzie wymagało również wzmocnienia potencjału kadrowego i administracyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz placówek dyplomatycznych Czarnogóry.

Źródło: oświadczenie Ivan Džukanović, dyrektor generalnej dyrekcji ds. konsularnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Czarnogóry, dla portalu RTCG.

Przypomnijmy, że od 1 listopada 2026 r. Czarnogóra wprowadziła obowiązek wizowy dla obywateli Rosji. Decyzję tę rząd tego kraju podjął w ramach pełnego dostosowania swojej polityki wizowej do przepisów Unii Europejskiej.

Następnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej ogłosiło wprowadzenie reżimu wizowego wobec obywateli Czarnogóry.

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