Od 1 listopada Czarnogóra wprowadza obowiązek wizowy dla obywateli Rosji

Od 1 listopada 2026 r. Czarnogóra zniesie ruch bezwizowy dla obywateli Rosji.

Do 31 października Rosjanie będą mogli nadal wjeżdżać do kraju bez wiz i przebywać tam do 30 dni.

Wymóg wizowy zostanie również wprowadzony dla obywateli Białorusi, Chin, Arabii Saudyjskiej i Turcji.

Rząd Czarnogóry uzasadnił tę decyzję koniecznością dostosowania polityki wizowej do przepisów Unii Europejskiej. Jest to jedno z kryteriów postępów kraju na drodze do przystąpienia do UE.

Parlament Czarnogóry w Podgoricy przyjął zmiany w konstytucji, które przewidują weryfikację uczciwości kandydatów na stanowisko premiera i członków rządu przed ich nominacją. Celem tej zmiany jest wykrywanie potencjalnych konfliktów interesów oraz podejmowanie przewidzianych prawem działań w celu wyeliminowania takich zagrożeń.

Czarnogóra zaostrzyła warunki udzielania tymczasowej ochrony obywatelom Ukrainy podlegającym obowiązkowi służby wojskowej. Obecnie będą mogli ją uzyskać wyłącznie ci, którzy przed przyjazdem faktycznie mieszkali na Ukrainie i wypełnili obowiązek wojskowy lub zostali z niego zwolnieni. Nowe ograniczenia nie dotyczą Ukraińców, którzy już posiadają ten status w Czarnogórze.

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