W październiku rosyjskie porty nad Morzem Czarnym i Azowskim praktycznie wstrzymały transport kontenerowy: w ciągu miesiąca nie dotarł tam żaden ładunek kontenerowy. Przyczyną były ataki ukraińskich dronów na statki oraz zagrożenia dla przewoźników morskich, jak podają rosyjskie źródła.

Jak zauważa wydawnictwo, w zeszłym roku Noworosyjsk przyjął 1,1 mln kontenerów, jednak w październiku tego roku południowe porty Rosji nie prowadziły przeładunku kontenerów.

Latem Siły Obronne Ukrainy zintensyfikowały ataki na statki na Morzu Czarnym, w wyniku których kilka statków zostało zatopionych. Według dyrektora generalnego firmy „C-Shipping” Aleksieja Gagarinowa, do października trasę do Noworosyjska opuścili ostatni przewoźnicy, którzy nadal z niej korzystali.

Właściciel jednej z firm spedycyjnych wyjaśnił, że trasy alternatywne są znacznie dłuższe i droższe, jednak przewoźnicy nie są gotowi podjąć ryzyka związanego z zawijaniem do rosyjskich portów.

Jednocześnie, według szacunków Centrum Prognoz Ekonomicznych Gazprombanku, pomimo faktycznego zaprzestania przeładunku kontenerów w basenie Azowsko-Czarnomorskim, ogólny wolumen przewozów kontenerowych w Rosji w październiku okazał się o 5% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

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