Młodzieżowa Cockroach Janta Party (CJP) poinformowała o zatrzymaniu kilku swoich liderów w Delhi w Indiach po tym, jak weszli na zabarykadowany teren protestów Jantar Mantar. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Zatrzymania w pobliżu Jantar Mantar

Według CJP wśród zatrzymanych byli Saurav Das, Ashutosh Ranka i Ajinkya Shinde. Nagranie opublikowane przez lidera partii Abhijita Dipkego pokazuje, jak protestujący wspinają się przez żółte metalowe bariery, wbiegają na pusty teren i machają flagą narodową. Następnie policja ścigała ich i zatrzymała, twierdzi CJP.

W poniedziałek policja w Delhi usunęła Jantar Mantar w centrum indyjskiej stolicy z listy oficjalnie wyznaczonych miejsc protestów. Teren był przez kilka dni zablokowany metalowymi barierami i znajdował się pod wzmożoną ochroną policji.

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Żądania protestujących

W ostatnich dniach zwolennicy ruchu i partie opozycyjne wychodzili na ulice mimo zaostrzonych środków bezpieczeństwa. Domagają się dymisji szefa indyjskiej Komisji Wyborczej, oskarżając komisję o manipulowanie listami wyborczymi na korzyść partii premiera Narendry Modiego. Komisja Wyborcza zaprzeczyła wszelkim nieprawidłowościom.

Policja zaproponowała trzy alternatywne oficjalne lokalizacje protestów. Dipke w poście, oznaczając Modiego, oświadczył, że oporu nie można pozbawić oficjalnego statusu. Sam premier podczas wystąpienia na konferencji biznesowej w Delhi nazwał Indie „matką demokracji” i powiedział, że ludzie w kraju otwarcie dyskutują o szerokim spektrum kwestii, nie wspominając bezpośrednio o protestach.

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