W USA fikcyjne firmy rekrutacyjne i konsultingowe oferowały wysoko płatną pracę byłym i obecnym urzędnikom, konsultantom oraz dziennikarzom, prawdopodobnie dążąc do pozyskania od nich danych związanych z bezpieczeństwem narodowym. Poinformował o tym RMF24, powołując się na dziennikarskie śledztwo CNN.

Rekrutacja poprzez ogłoszenia o pracę

Według CNN domniemana sieć jest powiązana z Chinami. Fałszywe firmy zamieszczały na LinkedIn ogłoszenia o lukratywnych projektach konsultingowych związanych z ChRL. Osoby, które odpowiadały na takie oferty, przygotowywały materiały analityczne i raporty, nie wiedząc, kto jest faktycznym zleceniodawcą.

Celami mogli być nie tylko byli urzędnicy państwowi, lecz także dziennikarze, analitycy i przedsiębiorcy mający dostęp do strategicznie ważnych informacji. CNN zaznacza, że po zwolnieniu tysięcy pracowników federalnych za administracji Donalda Trumpa część z nich opuściła stanowiska bez odpowiedniego przygotowania i ostrzeżeń o ryzyku działalności szpiegowskiej.

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FBI przejęło kontrolę nad stronami

W czerwcu FBI przejęło kontrolę nad 13 stronami internetowymi powiązanymi z fikcyjnymi firmami konsultingowymi, poinformowały amerykańskie służby. Chiny odrzuciły oskarżenia, nazywając je elementem politycznego nękania.

Dziennikarze CNN wraz z analitykami wykryli również inne podejrzane strony, podobne do tych, nad którymi kontrolę przejęło FBI. Max Lesser z Foundation for Defense of Democracies przypuszcza, że taka sieć może obejmować ponad 100 domen. We wspólnym oświadczeniu Wielka Brytania, Australia, Kanada i Nowa Zelandia ostrzegły, że nieostrożne ujawnianie ważnych informacji podczas rzekomego zatrudnienia może stanowić zagrożenie dla wojska i stwarzać warunki do ingerencji obcych państw w procesy demokratyczne.

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