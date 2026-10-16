W USA bezpartyjny projekt analityczny Cook Political Report zrewidował oceny 11 okręgów wyborczych do Izby Reprezentantów na korzyść Partii Demokratycznej przed wyborami środka kadencji w 2026 roku. Jak informuje The Hill, znaczna część tych okręgów znajduje się w stanach, które tradycyjnie popierają Republikanów.

Zmiany w okręgach Republikanów

Okręgi republikanów Brada Finstada w Minnesocie, Mike’a Turnera i Mike’a Careya w Ohio zmieniły ocenę z „prawdopodobnie republikański” na „skłania się ku Republikanom”. W ten sam sposób zrewidowano oceny otwartego 21. okręgu w stanie Nowy Jork i 1. okręgu w Karolinie Południowej.

Okręgi Dereka Schmidta w Kansas i Mike’a Flooda w Nebrasce, a także otwarty 16. okręg na Florydzie, przeszły z kategorii „pewnie republikański” do kategorii „prawdopodobnie republikański”.

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Otwarty 1. okręg Montany, w którym Donald Trump wygrał przewagą 12 punktów procentowych w wyborach w 2024 roku, Cook Political Report przeniósł z kategorii „skłania się ku Republikanom” do kategorii „bez wyraźnego faworyta”.

Rywalizacja o mandaty Demokratów

Okręgi demokratów Grega Landsmana w Ohio i Jareda Moskowitzа na Florydzie również przesunęły się dalej w stronę Demokratów. Republikanie przed wyborami środka kadencji zmienili granice obu okręgów, licząc na ułatwienie rywalizacji o te mandaty.

Redaktorka Cook Political Report ds. Izby Reprezentantów Erin Covey zwróciła uwagę na znaczne wydatki zewnętrzne w kluczowych okręgach ze strony House Majority PAC, Congressional Leadership Fund oraz superkomitetów działań politycznych MAGA Inc. Jej zdaniem wskazuje to, że obie partie uważają te wyścigi za konkurencyjne. Covey zaznaczyła również, że Demokraci mają konkurencyjną pozycję w okręgach, które wcześniej głosowały na Baracka Obamę, lecz w wyborach prezydenckich w 2024 roku poparły Trumpa.

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