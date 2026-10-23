W USA bezpartyjny projekt analityczny dotyczący wyborów Cook Political Report zmienił oceny 19 okręgów wyborczych do Izby Reprezentantów na korzyść Partii Demokratycznej mniej niż dwa tygodnie przed wyborami śródokresowymi. Poinformował o tym The Hill.

Zmiany w ocenach okręgów

Sześć okręgów, które obecnie są reprezentowane przez republikanów, przeniesiono z kategorii „remisowych” do kategorii, w której przewagę mają demokraci. Wśród urzędujących kongresmenów, których okręgi wymieniono w aktualizacji, są Juan Ciscomani z Arizony, Gabe Evans z Kolorado, Jen Kiggans z Wirginii oraz Derrick Van Orden z Wisconsin.

Kolejne dwa wolne okręgi — 6. w Kentucky i 35. w Teksasie — przeniesiono z kategorii, w której przewagę mieli republikanie, do kategorii „remisowej”. W 6. okręgu Kentucky rywalizują demokrata Zak Dembo i republikanin Ralph Alvarado, a w 35. okręgu Teksasu — demokrata Johnny Garcia i republikanin Carlos de la Cruz.

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Prognoza dotycząca kontroli nad Izbą Reprezentantów

Po ostatniej rewizji ocen demokraci mają przewagę w 218 okręgach — minimalnej liczbie mandatów potrzebnej do przejęcia kontroli nad Izbą Reprezentantów. Cook Political Report daje republikanom przewagę w 198 okręgach, a 17 wyścigów ocenia jako całkowicie nieprzewidywalne.

Analitycy uznali przejście od 12 do 22 mandatów od republikanów do demokratów za najbardziej prawdopodobny wynik. Według tej prognozy demokraci mogą mieć w przyszłym roku od 227 do 237 miejsc w Izbie Reprezentantów, a republikanie — od 198 do 208.

Aktualizację ocen opublikowano w kontekście nowych sondaży dotyczących prezydenta Donalda Trumpa. Według danych The New York Times/Siena University jego działania popiera 36% respondentów — jest to najniższy wynik w sondażach Times/Siena. Sondaż CNN odnotował 32% poparcia oraz niezadowolenie wyborców ze stanu gospodarki i kraju.

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