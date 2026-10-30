W USA projekt analityczny Cook Political Report przesunął oceny kolejnych 12 wyścigów do Izby Reprezentantów w stronę Partii Demokratycznej przed wyborami środka kadencji. Po aktualizacji ponad 218 mandatów ma ocenę co najmniej „skłania się ku demokratom”, a prognozowana liczba mandatów demokratów w niższej izbie Kongresu wynosi od 227 do 240, informuje The Hill.

Zmiany w konkurencyjnych okręgach

Piąty okręg wyborczy Kolorado, reprezentowany przez republikanina Jeffa Cranka, zmienił ocenę z „skłania się ku republikanom” na „nieprzewidywalny”. Taką samą zmianę otrzymały pierwszy okręg Pensylwanii, reprezentowany przez republikanina Briana Fitzpatricka, oraz otwarty pierwszy okręg Karoliny Południowej.

Ósmy okręg Pensylwanii przeniesiono z kategorii „nieprzewidywalny” do oceny „skłania się ku demokratom”. Republikanin Rob Bresnahan, według materiału, przegrywał z demokratycznym rywalem w ostatnich sondażach. Redaktorka działu Izby Reprezentantów Cook Political Report Erin Covey napisała, że ataki dotyczące transakcji akcjami dokonywanych przez ustawodawcę zdają się wpływać na przebieg kampanii.

Dziewiąty okręg Ohio, reprezentowany przez demokratkę Marcy Kaptur, również przesunął się w stronę demokratów. Republikanie dwukrotnie zmieniali granice jej okręgu na swoją korzyść, jednak Kaptur pokonywała rywali; Cook prognozuje, że tym razem również utrzyma mandat.

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Republikańskie okręgi ponownie stały się konkurencyjne

Cook Political Report zrewidował również oceny kilku okręgów względnie bezpiecznych dla republikanów. Siódmy i dziewiąty okręg Florydy, a także piąty okręg Indiany, zmieniły ocenę z „prawdopodobnie republikański” na „skłania się ku republikanom”. Covey powiązała konkurencyjność okręgu w Indianie z trudnościami urzędującej kongresmenki Victorii Spartz w konsolidacji własnego zaplecza oraz ze spadkiem wskaźnika aprobaty Donalda Trumpa.

Piąty i dziewiąty okręg Karoliny Północnej, drugi okręg New Jersey oraz piąty okręg stanu Waszyngton zmieniły ocenę z „pewnie republikański” na „prawdopodobnie republikański”. Zdaniem Covey republikanom w Karolinie Północnej może zaszkodzić znaczna przewaga demokraty Roya Coopera nad Michaelem Whatleyem w wyścigu do Senatu, a także obawy partii przed możliwie niską frekwencją po tym, jak krajowe grupy republikańskie przestały walczyć o to miejsce w Senacie.

Demokraci muszą zdobyć trzy dodatkowe mandaty, aby przejąć kontrolę nad Izbą Reprezentantów. Partner The Hill, Decision Desk HQ, ocenia prawdopodobieństwo przejścia większości do demokratów na 80%.

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