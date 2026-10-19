W Polsce producent satelitów Creotech Instruments planuje do 2029 roku zwiększyć moce produkcyjne nawet dziesięciokrotnie. Firma zamierza otworzyć zakład zdolny do produkcji rocznie 40 satelitów różnych typów lub do 100 aparatów jednego modelu. Obecny zakład produkuje około 10 satelitów rocznie.

Plany ekspansji

Prezes Creotech Grzegorz Brona poinformował, że firma w najbliższych tygodniach zacznie otwierać spółki zależne we Francji i Niemczech. Do 2032 roku producent zamierza tworzyć satelity o masie 500 kg.

Według Brony przychody firmy na przyszły rok są już zabezpieczone, a w ciągu sześciu miesięcy prawdopodobnie zawrze ona jeszcze kilka kontraktów. Creotech zamierza również uczestniczyć w przetargach na programy dużych konstelacji satelitarnych Unii Europejskiej.

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Zależność od amerykańskich rakiet

Jak informuje Channel NewsAsia, powołując się na Reuters, Brona stwierdził, że Europa jeszcze przez lata będzie zależna od amerykańskich rakiet nośnych przy wynoszeniu satelitów na orbitę. Według Europejskiej Agencji Kosmicznej Europa przeprowadziła w ubiegłym roku osiem z 324 startów orbitalnych na świecie, podczas gdy Stany Zjednoczone przeprowadziły 193.

Creotech nie produkuje rakiet, ale w swoich satelitach unika amerykańskich technologii, aby nie podlegać amerykańskim przepisom dotyczącym eksportu uzbrojenia. Jednocześnie SpaceX wyniósł na orbitę wszystkie cztery satelity, które firma zbudowała dla polskiego programu wojskowego MikroGlob. Brona zaznaczył, że nowe europejskie programy rakietowe już się rozwijają, jednak stworzenie wystarczającej liczby rakiet nośnych może jego zdaniem zająć około dekady.

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