Japońskie Daiwa Securities Group i Mizuho Financial Group otrzymały od chińskich władz zgodę na rozpoczęcie działalności przez w pełni kontrolowane przez nie spółki prowadzące operacje na papierach wartościowych w Chinach kontynentalnych. Jak informuje The Japan Times, obie grupy zostały w ubiegłym tygodniu poinformowane o przejściu końcowego etapu zatwierdzania. Poinformował o tym nienazwany rozmówca zaznajomiony ze sprawą.

Przygotowania do działalności

Przedstawiciel działu Mizuho Securities potwierdził tę informację i oświadczył, że spółka będzie kontynuować przygotowania do rozpoczęcia działalności. Przedstawiciel Daiwa odmówił komentarza. Chińska Komisja Regulacji Rynku Papierów Wartościowych nie odpowiedziała na zapytanie Bloomberga.

Mizuho otrzymała zgodę na utworzenie w pełni kontrolowanej spółki prowadzącej operacje na papierach wartościowych w Chinach w październiku 2025 roku. Według rozmówcy Bloomberga spółka otrzymała również zgodę w ubiegłym tygodniu, po zakończeniu inspekcji na miejscu i przeglądu operacyjnego.

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Zmiana struktury Daiwa

W czerwcu 2021 roku chiński regulator wydał licencję wspólnemu przedsiębiorstwu Daiwa, w którym japońska grupa miała 51%. W kwietniu tego roku Daiwa uzgodniła wykup udziałów chińskich partnerów za około 100 mln dolarów, aby uzyskać pełną kontrolę nad przedsiębiorstwem. W ubiegłym tygodniu regulator zatwierdził zmianę własności, co pozwoliło spółce działać jako w pełni kontrolowana struktura.

Własne struktury brokerskie mają umożliwić Daiwa i Mizuho rozszerzenie działalności w Chinach bez konieczności uzgadniania priorytetów z lokalnymi partnerami, a także bezpośrednie kontrolowanie ryzyka i bezpieczeństwa danych. Japońskie grupy dołączają do niewielkiej liczby zagranicznych instytucji finansowych posiadających w pełni kontrolowane spółki brokerskie w Chinach, w tym JPMorgan Chase i Goldman Sachs Group.

Wnioski amerykańskich spółek

Jednocześnie Citigroup i Citadel Securities nadal oczekują na decyzje w sprawie swoich wniosków. Citadel Securities złożyła wniosek o licencję dla w pełni zagranicznej spółki w styczniu 2025 roku po nieudanej próbie przejęcia chińskiego przedsiębiorstwa Credit Suisse w 2024 roku. Citigroup złożyła wniosek o utworzenie odrębnej struktury brokerskiej pod koniec 2021 roku i zetknęła się ze zmianami chińskich zasad dotyczących bezpieczeństwa danych oraz kontrolą regulacyjną w USA.

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