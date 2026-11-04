Decision Desk HQ prognozuje zwycięstwo demokratki Heleny Foulkes w wyborach gubernatora Rhode Island w USA. Jak podaje The Hill, według stanu na godz. 20:42 czasu wschodniego w USA Foulkes zdobywała 56% głosów, podczas gdy niezależny kandydat Ken Block — 28%. W tym momencie Decision Desk HQ informował o zliczeniu 50% głosów.

Rywale w wyborach

Foulkes, była wysokiej rangi menedżerka CVS Pharmacy, rywalizowała z kandydatem Partii Republikańskiej Aaronem Guckianem oraz niezależnym kandydatem Blockiem. Republikanie nie wygrali wyborów gubernatora Rhode Island od 2006 roku, a Foulkes była uznawana za faworytkę wyścigu. Jej kandydaturę poparła także była spikerka Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi.

We wrześniu Foulkes pokonała urzędującego gubernatora Dana McKee w prawyborach Partii Demokratycznej. Według The Hill był to jedyny przypadek w obecnym cyklu wyborczym, gdy urzędujący gubernator nie uzyskał nominacji swojej partii.

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Kadencja Dana McKee

McKee objął urząd gubernatora w 2021 roku po tym, jak jego poprzedniczka Gina Raimondo została mianowana sekretarz handlu w administracji Joe Bidena. Odbył jedną pełną kadencję z wyboru.

Według Cook Political Report McKee był jednym z najmniej popularnych gubernatorów w USA. Krytykowano go także za zamknięcie i odbudowę mostu Washington Bridge, który łączy Providence i East Providence oraz jest zamknięty od 2023 roku. Administracja gubernatora oświadczyła, że ruch na moście ma zostać przywrócony w 2028 roku.

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