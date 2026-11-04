Demokratka Kristina Knickerbocker ma według prognoz pokonać Republikanina Mike’a Turnera w wyborach do Izby Reprezentantów USA w 10. okręgu wyborczym Ohio. Jak podaje The Hill, prognozę ogłosił serwis analityczny Decision Desk HQ.

Wstępne wyniki

W momencie ogłoszenia prognozy, gdy policzono 65% głosów, Knickerbocker miała nieco ponad 49% głosów, a Turner — niemal 48%.

Turner utrzymywał ten okręg przez ponad dwie dekady. Po raz pierwszy został wybrany do Kongresu w 2002 roku, a w wyborach w 2024 roku uzyskał reelekcję z przewagą około 18 punktów procentowych. Przed obecnym głosowaniem Decision Desk HQ oceniało, że okręg prawdopodobnie pozostanie przy Partii Republikańskiej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kandydaci i kampania

Knickerbocker jest weteranką i po raz pierwszy kandyduje do Kongresu. W maju uzyskała nominację Partii Demokratycznej w prawyborach, w których uczestniczyło sześciu kandydatów. Knickerbocker pracowała jako pielęgniarka praktykująca w dziedzinie neuroonkologii w Wexner Medical Center Uniwersytetu Stanowego Ohio oraz służyła w Siłach Powietrznych USA i rezerwie Sił Powietrznych.

W kampanii Knickerbocker koncentrowała się na rosnących kosztach opieki zdrowotnej i dostępie do leczenia, a także krytykowała cięcia w wydatkach federalnych, które, jak twierdziła, mogą zaszkodzić pracującym rodzinom. Turner podkreślał swoje doświadczenie w Waszyngtonie, w szczególności w obszarach bezpieczeństwa narodowego i obronności. Popierał go prezydent Donald Trump; Turner wcześniej przewodniczył Komisji Wywiadu Izby Reprezentantów.

Czytaj nas na