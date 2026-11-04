Decision Desk HQ prognozuje reelekcję republikańskiego senatora Billa Hagerty’ego do Senatu USA z Tennessee. Informuje o tym The Hill.

Wstępne wyniki

Rywalką Hagerty’ego była kandydatka Partii Demokratycznej Marquita Bradshaw, z którą zmierzył się już w wyborach w 2020 roku. Wówczas Hagerty wyprzedził Bradshaw o niemal 30 punktów procentowych. Według Decision Desk HQ, po zliczeniu 81% kart do głosowania Hagerty miał 52,66% głosów, a Bradshaw — 45,73%. The Hill zauważa, że tegoroczny wyścig był bardziej wyrównany.

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Poparcie Republikanów

Prezydent Trump i czołowi republikanie z Tennessee, w tym senator Marsha Blackburn oraz gubernator Bill Lee, poparli Hagerty’ego. The Hill zauważa, że przed wtorkowym głosowaniem był on uznawany za faworyta.

Demokraci nie wygrali wyborów do Senatu w Tennessee od 1988 roku. Hagerty jest byłym ambasadorem USA w Japonii; pracuje między innymi w senackich komisjach ds. bankowości, mieszkalnictwa i spraw miejskich oraz spraw zagranicznych.

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