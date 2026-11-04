Decision Desk HQ prognozuje reelekcję Ossoffa w Georgii — The Hill

W USA demokratyczny senator Jon Ossoff, według prognozy Decision Desk HQ, zostanie ponownie wybrany do Senatu z Georgii, wyprzedzając republikańskiego kongresmena Mike’a Collinsa. Poinformował o tym The Hill.

Wstępne wyniki głosowania

W momencie opublikowania prognozy Ossoff miał około 80% głosów, podczas gdy Collins niemal 20%. Dane te pochodziły z 11% lokali wyborczych.

Georgia była uważana za jedną z niewielu szans Partii Republikańskiej na zdobycie miejsca w Senacie, ponieważ prezydent Donald Trump wygrał w tym stanie w wyborach w 2024 roku. Jednocześnie, według oceny The Hill, reelekcja Ossoffa w trakcie kampanii nie wydawała się poważnie zagrożona: stale wyprzedzał on swojego przeciwnika w sondażach i zebrał znacznie więcej środków na kampanię.

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Oświadczenia dotyczące wyborów prezydenckich

Ossoff po raz pierwszy został wybrany do Senatu w 2020 roku na wakujące miejsce z Georgii, co pomogło demokratom zdobyć niewielką większość w wyższej izbie Kongresu. W ciągu ostatniego roku nasiliły się spekulacje dotyczące jego możliwego udziału w wyborach prezydenckich w 2028 roku.

Senator wielokrotnie odrzucał takie spekulacje i oświadczał, że nie jest zainteresowany ubieganiem się o wyższy urząd. Podczas debaty z Collinsem w ubiegłym miesiącu obiecał również, że w przypadku reelekcji przepracuje pełną sześcioletnią kadencję w Senacie.

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