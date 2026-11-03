Do końca dekady w rosyjskim przemyśle, budownictwie i transporcie może zabraknąć 695 tysięcy inżynierów. To ponad sześciokrotność obecnego deficytu, a poziom zapewnienia przedsiębiorstw takimi kadrami może spaść z 95,8% do 77,8%.

Wynika to z badania przeprowadzonego przez firmę konsultingową EKOPSI, na które powołuje się magazyn Forbes.

Obecnie w przemyśle, budownictwie i transporcie w Rosji pracuje około 2,5 mln inżynierów. Jednocześnie niedobór specjalistów wynosi około 111 tys. osób. Według prognoz analityków do 2030 roku zapotrzebowanie na kadrę inżynierską wzrośnie z 2,63 mln do 3,13 mln, podczas gdy liczba dostępnych pracowników spadnie do 2,44 mln.

Około 85% przyszłego wzrostu deficytu będzie związane ze wzrostem popytu na inżynierów. Wśród głównych przyczyn wymienia się modernizację i automatyzację przedsiębiorstw. Rynek pracy może stracić jeszcze około 87 tysięcy specjalistów z powodu zmian demograficznych.

W EKOPSI zaznaczają, że wzrost wydajności pracy nie będzie w stanie w pełni zrekompensować niedoboru kadr. W szczególności w branży budowlanej uda się dzięki temu pokryć zapotrzebowanie jedynie na 40 tysięcy z 97 tysięcy dodatkowych specjalistów.

Władze rosyjskie próbują rozwiązać problem niedoboru pracowników technicznych, w szczególności poprzez zwiększenie liczby uczniów wybierających kształcenie zawodowe. W 2024 roku Władimir Putin zlecił przygotowanie do 2028 roku około miliona wykwalifikowanych pracowników dla przemysłu.

W odpowiedzi rząd zwiększył liczbę miejsc finansowanych z budżetu w kolegiach i technikach oraz rozszerzył program „Profesjonalizm”. W 2025 roku średnie wykształcenie zawodowe zdobywało już 63% absolwentów dziewiątych klas, w porównaniu z 43% pięć lat wcześniej. Łączna liczba studentów kolegiów i techników osiągnęła 3,9 mln osób.

Jednak wzrost liczby studentów nie gwarantuje, że będą oni pracować zgodnie z uzyskaną specjalnością. Według danych Narodowego Instytutu Badań Uniwersytetu Ekonomicznego w Moskwie (VSHE) w 2024 roku prawie 40% Rosjan z średnim wykształceniem zawodowym było zatrudnionych poza swoim kierunkiem.

Problemy z zatrudnieniem zgodnie z kierunkiem studiów dotyczą również absolwentów uczelni technicznych. W maju 2025 roku wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Federacji Rosyjskiej Dmitrij Afanasjew oświadczył, że około jedna trzecia absolwentów kierunku radioelektroniki przechodzi do sektora sprzedaży sprzętu.

Według niego firmy handlowe oferują im wyższe wynagrodzenia, lepsze pakiety socjalne i perspektywy rozwoju kariery niż pracodawcy z branży technicznej.

W Rosji chce się angażować żołnierzy służby zasadniczej do gaszenia pożarów z powodu niedoboru ratowników.

W Sankt Petersburgu władze ograniczą świadczenia socjalne z powodu ogromnego deficytu budżetowego.

Przypomnijmy, że w Rosji – państwie agresorze – prezydent Władimir Putin podpisał dekret, w którym liczebność sił zbrojnych ustalono na poziomie 2 441 630 osób.

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