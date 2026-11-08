Dana White odrzucił propozycję Trumpa, by zostać rzecznikiem prasowym Białego Domu
Dyrektor generalny Organizacji UFC (Ultimate Fighting Championship) Dana White odrzucił propozycję prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczącą objęcia stanowiska rzecznika prasowego Białego Domu.
Podczas konferencji prasowej w sobotę, 7 listopada, White nie udzielił bezpośredniej odpowiedzi na pytanie dotyczące propozycji Trumpa. Jednocześnie poinformował, że w poniedziałek planuje udać się do Waszyngtonu na spotkanie z prezydentem USA.
Jak zauważa CNN, przez wiele lat Dana White był jednym z najbardziej widocznych sojuszników Trumpa. Występował na trzech ostatnich krajowych konwencjach Partii Republikańskiej i pomagał republikanom zdobywać poparcie młodych mężczyzn-wyborców. Grupa ta odegrała ważną rolę w powrocie Trumpa do Białego Domu.
Ponadto tego lata Trump zorganizował turniej UFC na trawniku przed Białym Domem w ramach obchodów 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. Według informacji podanych przez serwis, w ten sposób prezydent również starał się zdobyć poparcie młodych mężczyzn.
Jednocześnie jeden z doradców Trumpa stwierdził, że propozycja mianowania White’a była żartem. Jednak wpis amerykańskiego prezydenta pojawił się w kontekście poszukiwań nowego rzecznika prasowego Białego Domu.
Poprzednia rzeczniczka administracji, Caroline Levitt, zrezygnowała ze stanowiska, a Katie Zacharia pełniła tę funkcję zaledwie przez pięć dni.
W sobotę dyrektor ds. komunikacji Białego Domu Stephen Cheng udostępnił wpis Trumpa, dodając własny komentarz:
„Do diabła, tak! Zrób to, Dane White!”.
CNN zwróciło się do Białego Domu i UFC z prośbą o komentarz w tej sprawie.
Informuje o tym dobrze poinformowane źródło CNN.
Przypomnijmy, że w Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump zaproponował dyrektorowi generalnemu UFC, Daynie White’owi, objęcie stanowiska rzecznika prasowego Białego Domu. O swojej propozycji amerykański prezydent poinformował w poście opublikowanym na Truth Social.
Wcześniej prezydent USA Donald Trump oskarżył Demokratów o rzekome groźby wobec republikańskich urzędników, darczyńców i zwolenników po zwycięstwie Partii Demokratycznej w wyborach uzupełniających. Oświadczył, że polecił Ministerstwu Sprawiedliwości natychmiastowe zbadanie tych zarzutów.