Według NDTV World, pierwsze wyniki wyborów uzupełniających w USA pokazały prowadzenie demokratów w kilku okręgach kontrolowanych przez republikanów. Lokale wyborcze zaczęły się zamykać, między innymi w Ohio, Georgii i Karolinie Północnej.

Walka o Kongres

Wybory uzupełniające mają określić układ sił w Kongresie USA na kolejne dwa lata prezydentury Donalda Trumpa. Jak zauważa publikacja, wczesne liczenie głosów w kilku okręgach wcześniej kontrolowanych przez republikanów może osłabić pozycję prezydenta w Waszyngtonie.

Wstępne prognozy dotyczące wyborów do Izby Reprezentantów już wywołały niepokój wśród szeregu liderów Partii Republikańskiej zaangażowanych w ten wyścig. NDTV World przypuszcza, że demokraci mogą uzyskać korzystne dla siebie wyniki głosowania.

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Możliwe konsekwencje

Jeśli republikanie stracą większość w Izbie Reprezentantów, demokraci będą mogli hamować legislacyjną agendę Trumpa i wszczynać szeroko zakrojone dochodzenia w sprawie jego administracji. Utrata przez republikanów kontroli nad Senatem mogłaby również skomplikować nominacje sędziów Sądu Najwyższego i wysokich urzędników.

Publikacja określa głosowanie jako ogólnokrajową ocenę prezydentury Trumpa. Według jej oceny nastroje wyborców zmieniają się na niekorzyść republikanów w obliczu rosnących kosztów życia i wojny z Iranem.

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