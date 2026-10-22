W USA Demokraci mają przewagę 37 punktów procentowych nad Republikanami wśród wyborców w wieku 18–29 lat, którzy zadeklarowali, że na pewno zagłosują w tegorocznych jesiennych wyborach połówkowych. Jak podaje The Hill, wynika to z najnowszego badania Harvard Youth Poll.

Rozkład głosów

W ogólnym hipotetycznym głosowaniu na kandydatów do Izby Reprezentantów Demokraci mają poparcie 45% młodych wyborców, a Republikanie — 24%. Wśród osób pewnych swojego udziału w wyborach 63% wybrałoby Demokratów, 26% — Republikanów, a kolejne 10% jest niezdecydowanych.

Tylko jedna trzecia ankietowanych młodych Amerykanów poinformowała, że na pewno zagłosuje tej jesieni. To mniej niż w 2018 i 2022 roku, gdy taki zamiar deklarowało po 40% respondentów. Odsetek osób zdecydowanie planujących głosowanie był wśród Demokratów o 16 punktów wyższy niż wśród Republikanów. W 2022 roku różnica ta wynosiła 5 punktów, a w 2018 roku — 11.

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Stosunek do Trumpa i główne kwestie

Wśród prawdopodobnych młodych wyborców 63% stwierdziło, że ich wybór w wyborach do Kongresu wynika z braku zgody z prezydentem Trumpem i jego polityką. Jako poparcie dla Trumpa swój głos określiło 14% respondentów.

Najważniejszą kwestią dla młodych wyborców pozostaje gospodarka. Respondenci wskazywali również jako problemy kierunek, w którym zmierza kraj, korupcję w rządzie oraz wypieranie miejsc pracy przez rozwój sztucznej inteligencji.

Badanie przeprowadzono od 30 września do 7 października wśród 2024 Amerykanów w wieku 18–29 lat. Margines błędu wyniósł 2,6% dla całej próby, 3,19% dla zarejestrowanych wyborców i 4,3% dla osób, które zadeklarowały bezwarunkowy zamiar głosowania.

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