Partia Demokratyczna, według wstępnych wyników wyborów w USA, może zdobyć partyjne trifekty w co najmniej pięciu stanach — kontrolę nad urzędem gubernatora i obiema izbami legislatury stanowej. Partia ubiega się także o zmianę kontroli nad izbami ustawodawczymi w kilku stanach, w tym w New Hampshire i Wisconsin.

Jak informuje The Hill, Demokratyczny Komitet Kampanii Legislacyjnych oświadczył, że partia może zdobyć co najmniej 12 izb legislatur stanowych. Jednocześnie Decision Desk HQ nie opublikowało jeszcze oficjalnych prognoz dotyczących wielu wyścigów.

Stany z możliwymi trifektami

W Minnesocie senator Amy Klobuchar ma według prognoz zostać nową gubernatorką stanu. Oczekuje się, że Demokraci utrzymają większość w Senacie stanowym i zdobędą kontrolę nad Izbą Reprezentantów. Associated Press prognozowała dla nich co najmniej 35 mandatów w Senacie i 73 mandaty w stanowej Izbie Reprezentantów.

W Michigan Demokraci, według prognozy Associated Press, przejmą kontrolę nad stanową Izbą Reprezentantów, w której przed wyborami Republikanie mieli przewagę 58 do 52. Demokratka Jocelyn Benson ma zastąpić Gretchen Whitmer na stanowisku gubernatorki, a jej partia może zdobyć co najmniej 22 mandaty w Senacie stanowym i 60 w Izbie Reprezentantów.

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W Nevadzie, według wstępnych wyników, demokrata Aaron Ford pokonał republikańskiego gubernatora Joe Lombardo, a Demokraci, według prognozy AP, utrzymają większość w legislaturze stanowej. W Pensylwanii Josh Shapiro został ponownie wybrany na gubernatora, a Demokraci mogą przejąć kontrolę nad wyższą izbą legislatury stanowej. Według Ballotpedia ostatni raz Partia Demokratyczna miała trifektę w Pensylwanii w 1993 roku.

Zmiany w legislaturach

W Wisconsin Associated Press prognozuje Demokratom przewagę 18 do 15 w Senacie stanowym oraz większość 53 do 46 w Zgromadzeniu. Według publikacji Demokraci mogą także zdobyć w stanie pierwszą od 2010 roku trifektę po zwycięstwie demokraty Davida Crowleya w wyborach gubernatorskich.

W New Hampshire tracker State Navigate prognozował Demokratom 253 mandaty w stanowej Izbie Reprezentantów wobec 147 mandatów Republikanów. W Senacie stanowym, według jego oceny, obie partie mogły zdobyć po 12 mandatów. Associated Press w chwili publikacji nie ogłosiła zwycięzcy w żadnej z izb, a republikańska gubernatorka Kelly Ayotte została ponownie wybrana na nową kadencję.

Demokraci mogą także osłabić lub zniszczyć republikańskie trifekty w Georgii, Karolinie Północnej, Teksasie, Ohio i Iowa. W Georgii demokratka Keisha Lance Bottoms, według wstępnych danych, pokonała republikańskiego kandydata Ricka Jacksona w wyborach gubernatorskich. W Teksasie Demokraci, według prognoz, mogą przejąć kontrolę nad stanową Izbą Reprezentantów, a demokratka Gina Hinojosa wygrała wybory gubernatorskie.

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