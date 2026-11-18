W wyniku wyborów uzupełniających, które odbyły się 3 listopada 2026 r., demokratka Mary Peltola pokonała urzędującego republikańskiego senatora Dana Sullivana. W rezultacie liczba miejsc Partii Demokratycznej w izbie wyższej Kongresu wzrosła do 56.

Zwycięzcę wyborów do Senatu na Alasce wyłoniono dopiero dwa tygodnie po głosowaniu. Liczenie głosów przedłużyło się z powodu konieczności dostarczenia kart do głosowania z odległych miejscowości stanu.

Po przeliczeniu 99% kart do głosowania Peltola uzyskała nieco ponad 50% głosów. Jej główny rywal, republikanin Dan Sullivan, zdobył mniej niż 46%.

Zwycięstwo na Alasce było dla Demokratów dziewiątym przypadkiem przejęcia miejsca w Senacie od Republikanów w wyniku tegorocznych wyborów uzupełniających. Ogółem partia zdobyła 56 miejsc w Senacie, podczas gdy Republikanie – 44.

Demokraci odzyskali również kontrolę nad Izbą Reprezentantów. W związku z tym, po rozpoczęciu prac nowego składu Kongresu w styczniu 2027 roku, partia ta będzie kontrolować obie izby amerykańskiego parlamentu przez ostatnie dwa lata kadencji prezydenta Donalda Trumpa.

Jednocześnie kampania wyborcza na Alasce przebiegała w atmosferze skandalu. Według informacji podanych przez „The New York Times” demokratów oskarżono o próbę wprowadzenia do wyścigu mało znanego kandydata Daniela J. Sullivana, którego nazwisko niemal pokrywało się z nazwiskiem urzędującego senatora Dana Sullivana. Jako prawdopodobny cel takiego posunięcia wskazywano wprowadzenie wyborców w błąd.

Po złożeniu odwołań sądy stanowe zezwoliły drugiemu Sullivanowi na pozostanie na karcie do głosowania. Jednocześnie organy wyborcze zapewniły możliwość rozróżnienia kandydatów.

Sama Peltola zaprzeczyła, jakoby wiedziała o potencjalnym oszustwie. Departament Sprawiedliwości USA oraz gubernator Alaski z Partii Republikańskiej ogłosili zamiar przeprowadzenia dochodzenia.

Administracja Trumpa złożyła również pozew, próbując zablokować zatwierdzenie wyników wyborów w przypadku porażki urzędującego republikańskiego senatora. Jednak sędzia federalny odrzucił ten wniosek.

Na Alasce obowiązuje system głosowania rankingowego, w ramach którego wyborcy mogą wskazać kilku kandydatów w kolejności według priorytetów. Analiza przeprowadzona przez BBC Verify wykazała, że nawet gdyby wszystkie głosy oddane na drugiego Sullivana przeszły na obecnego senatora, Peltola i tak odniosłaby zwycięstwo.

Po ogłoszeniu wyników demokratka stwierdziła, że obecna sytuacja w Waszyngtonie nie odpowiada interesom mieszkańców Alaski. „Jako osoba, która całe życie spędziła na Alasce i poświęciła się służbie naszemu stanowi, nie ma dla mnie większego zaszczytu niż poparcie mieszkańców Alaski w naszej walce przeciwko korporacyjnej chciwości, na rzecz obniżenia kosztów życia i priorytetowego traktowania interesów Alaski” – podkreśliła Peltola.

Źródło: BBC

Przypomnijmy, że agencja AP prognozowała zwycięstwo Mary Peltoli w wyborach do Senatu z okręgu Alaski.

Na Alasce po raz pierwszy od prawie 30 lat na gubernatora wybrano demokratę.

Amerykańscy Demokraci przygotowują dochodzenie w sprawie umowy naftowej Trumpa o wartości 100 mld dolarów.

Czytaj nas na