W USA dwaj czołowi demokraci w Izbie Reprezentantów, Robert Garcia i Jamie Raskin, wezwali prezydenta Donalda Trumpa do zachowania jego rozmów z chatbotami opartymi na sztucznej inteligencji. Przedstawili to żądanie w liście do prezydenta, opublikowanym w czwartek, podaje Anadolu Agency.

Żądanie dotyczące korespondencji z AI

Garcia i Raskin są czołowymi demokratami odpowiednio w Komisji Nadzoru oraz Komisji Sądownictwa Izby Reprezentantów. Ich list pojawił się po doniesieniach, że Trump zwracał się do Groka o radę w sprawie działań wojskowych USA w Wenezueli. Grok to chatbot platformy społecznościowej X, należącej do Elona Muska.

Zdaniem ustawodawców zapytania prezydenta i jego pracowników kierowane do AI, a także otrzymane odpowiedzi, są dokumentacją prezydencką zgodnie z Ustawą o dokumentacji prezydenckiej i muszą zostać zachowane.

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Wniosek o zamknięty briefing

Garcia i Raskin poprosili również o przeprowadzenie zamkniętego briefingu na temat korzystania przez Trumpa z chatbotów sztucznej inteligencji. Chcą uzyskać informacje o polityce Białego Domu dotyczącej zachowywania, ochrony i nadzorowania zapytań oraz odpowiedzi AI.

W liście ustawodawcy wspomnieli o wcześniejszych publicznych kontrowersjach wokół Groka, po których X oświadczył, że wprowadził korekty do technologii. Odnieśli się również do uderzenia w szkołę podstawową w irańskim Minabie 28 lutego. Według danych przytoczonych w liście zginęło wówczas około 175 osób, z których większość stanowiły uczennice poniżej 12. roku życia.

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