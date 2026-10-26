Demokraci w Komisji Sądownictwa Izby Reprezentantów USA wezwali do powołania specjalnego prokuratora w celu zbadania domniemanych związków prezydenta Donalda Trumpa ze zmarłym skazanym za przestępstwa seksualne Jeffreyem Epsteinem. Odpowiedni raport opublikowali 26 października, informuje The Hill.

Twierdzenia demokratów

Autorzy raportu oświadczyli, że 11 kobiet powiązało Trumpa z przestępstwami Epsteina dotyczącymi przemocy seksualnej i wykorzystywania. Według nich pięć z tych kobiet bezpośrednio oskarżyło Trumpa o gwałt lub przemoc seksualną w towarzystwie Epsteina albo w jego bezpośredniej fizycznej obecności.

Demokraci twierdzą również, że prokurator generalny Todd Blanche ukrywa dodatkowe dowody, które, według ich wersji, bezpośrednio dotyczą Trumpa. Ich zdaniem specjalny prokurator powinien zbadać nie tylko możliwe związki prezydenta z Epsteinem, lecz także działalność wszystkich możliwych wspólników Epsteina oraz doprowadzić do pociągnięcia zaangażowanych osób do odpowiedzialności karnej.

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Stanowiska Trumpa i Białego Domu

Jamie Raskin, czołowy demokrata w Komisji Sądownictwa Izby Reprezentantów, oświadczył, że informacje związane z 11 kobietami przeczą słowom Trumpa, iż znał Epsteina tak samo jak inni mieszkańcy Palm Beach.

Była prokurator generalna Pam Bondi podczas przesłuchania w Komisji Sądownictwa w lutym oświadczyła, że nie ma dowodów na to, iż Trump popełnił przestępstwo. Sam Trump zaprzeczał związkom z działalnością Epsteina, twierdził, że nie był z nim blisko, nie odwiedzał jego prywatnej wyspy i nie latał jego samolotem. Mówił też, że odrzucił propozycję wyjazdu na wyspę.

Rzeczniczka Białego Domu Lauren Bice powiedziała The Hill, że żadne z oskarżeń zawartych w raporcie nie jest prawdziwe. Nazwała dokument próbą odwrócenia przez demokratów uwagi od politycznych osiągnięć Trumpa i twierdziła, że prezydent został całkowicie oczyszczony ze wszystkiego, co dotyczy Epsteina.

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