Demokraci z USA przygotowują program ochrony zdrowia przed przejęciem kontroli nad Kongresem — The Hill
Demokraci z USA, przygotowujący się do przejęcia kontroli nad Kongresem, rozważają szereg kwestii w dziedzinie ochrony zdrowia. Wśród nich są przywrócenie rozszerzonych ulg podatkowych na składki ubezpieczeniowe w ramach ustawy o przystępnej opiece zdrowotnej, cofnięcie cięć w Medicaid oraz promowanie Medicare for All.
Ulgi podatkowe ACA
Jak podaje The Hill, przywrócenie rozszerzonych ulg podatkowych ACA jest jedną z kwestii, które mogą wejść do przyszłego programu Demokratów w Kongresie. Ulgi te dotyczą składek ubezpieczeniowych w ramach ustawy o przystępnej opiece zdrowotnej.
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Medicaid i Medicare for All
Publikacja wymienia również wśród możliwych priorytetów cofnięcie cięć w programie Medicaid, które wiąże z administracją Trumpa. Osobno The Hill wspomina o możliwości promowania Medicare for All. Wszystkie te kierunki są rozważane w kontekście przygotowań Demokratów do przejęcia kontroli nad Kongresem.
Materiał The Hill opublikowano 4 listopada 2026 roku. Jako autorów wskazano Nathaniela Weixela i Josepha Choia.