Demokraci w USA stawiają na kandydatów z doświadczeniem wojskowym w szeregu okręgów kontrolowanych przez republikanów. Partia liczy na pozyskanie wyborców-weteranów w obliczu niezadowolenia części byłych wojskowych z wojny z Iranem i wstrząsów w siłach zbrojnych, informuje Asharq Al-Awsat.

W 5. okręgu Kolorado demokratka Jessica Killin, była kapitan armii USA, rywalizuje z republikaninem Jeffem Crankiem. Okręg obejmuje pięć obiektów wojskowych, w tym NORAD, Fort Carson i Akademię Sił Powietrznych USA. Według statystyk federalnych niemal co dziewiąty mieszkaniec okręgu jest weteranem.

Były pułkownik Sił Powietrznych Lou Christensen, zarejestrowany republikanin, oświadczył podczas wydarzenia popierającego Killin, że władza ustawodawcza musi ustanowić ograniczenia dla prezydenta Donalda Trumpa. Kampania Killin krytykuje Cranka za głosowania, które, jak twierdzi, były zgodne ze stanowiskiem Trumpa. Sam Crank powiedział, że jest gotów sprzeciwiać się prezydentowi w kwestiach, w których uzna go za będącego w błędzie, w tym w sprawie przeniesienia Dowództwa Kosmicznego USA z Kolorado do Alabamy.

Rewanż w Wirginii

W 2. okręgu Wirginii demokratka Elaine Luria, była dowódczyni US Navy, ponownie kandyduje przeciwko republice Jen Kiggans, byłej pilotce śmigłowca marynarki wojennej. Luria krytykuje Kiggans i Trumpa za wojnę z Iranem, nazywając ją błędem geopolitycznym i rozszerzającym się kryzysem gospodarczym. Zarzuca też rywalce głosowanie przeciwko rezolucjom mającym powstrzymać działania wojskowe bez zgody Kongresu.

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Kiggans, która służyła w marynarce wojennej przez 10 lat i dwukrotnie pełniła służbę w regionie Zatoki Arabskiej, oświadczyła, że ma nadzieję na szybkie zakończenie wojny. Jednocześnie oskarżyła Lurię o opowiedzenie się po stronie Iranu poprzez jej krytykę.

Kandydaci na Florydzie i w Karolinie Południowej

W 1. okręgu Karoliny Południowej była wiceadmirał marynarki wojennej Nancy Lacore kandyduje z ramienia demokratów przeciwko republice Jennifer Hunnicutt. W 13. okręgu Florydy emerytowana generał brygady armii Lila Gray rzuca wyzwanie republice Annie Paulinie Lunie. W 7. okręgu Florydy były lotnik marynarki wojennej i szef sztabu NASA Bale Dalton rywalizuje z republikaninem Ryanem Elijahem.

Weterani jako grupa wyborcza generalnie skłaniają się ku republikanom: według AP VoteCast niemal sześciu na 10 weteranów głosowało na Trumpa dwa lata temu. Jednocześnie część weteranów, z którymi rozmawiało wydanie w Wirginii i Kolorado, wyraziła zaniepokojenie wojną z Iranem i pracą sekretarza obrony Pete’a Hegsetha.

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