W Stanach Zjednoczonych grupa demokratycznych ustawodawców wezwała kierowników federalnych ministerstw i agencji w administracji prezydenta Donalda Trumpa do zachowania dokumentów służbowych zgodnie z prawem. Ostrzegli, że za umyślne bezprawne ukrywanie, usuwanie, fałszowanie lub niszczenie dokumentacji może grozić grzywna lub kara pozbawienia wolności do trzech lat.

Jak podaje The Guardian, list do kierowników urzędów wysłał Bobby Scott, czołowy demokrata w Komisji Izby Reprezentantów ds. Edukacji i Zasobów Pracy. Oczekuje się, że w przyszłym roku obejmie przewodnictwo w tej komisji. Scott poprosił adresatów o pisemne potwierdzenie do 18 listopada, że dokumenty zostały zachowane.

Wymóg przestrzegania prawa

Scott powołał się na amerykańską ustawę o dokumentacji federalnej z 1950 roku. Nakłada ona obowiązek gromadzenia i przechowywania dokumentów, które rejestrują prowadzenie spraw publicznych lub mają wartość informacyjną.

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Według kongresmena wyborcy udzielili Kongresowi mandatu do ujawniania marnotrawstwa, oszustw i nadużyć w administracji. List skierowano do szefów 10 ministerstw i agencji nadzorowanych przez komisję. Wśród nich są ministerstwa edukacji, rolnictwa i pracy, Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, a także Krajowa Rada Stosunków Pracy.

Plany wzmocnienia nadzoru

Zgodnie z materiałem, po wtorkowych wyborach demokraci zdobyli większość w Izbie Reprezentantów i Senacie. Da to partii szersze możliwości nadzorowania administracji, w tym żądania dokumentów i prowadzenia dochodzeń dotyczących jej urzędników.

W ciągu ostatnich dwóch lat administracja Trumpa znacząco zreorganizowała rząd federalny i zmniejszyła liczbę pracowników. W szczególności personel Ministerstwa Edukacji zmniejszył się o połowę. Scott wcześniej powiedział minister edukacji Lindzie McMahon, że cięcia te faktycznie umożliwiają demontaż jednej z najsilniejszych w kraju instytucji ochrony praw obywatelskich. We wrześniu obiecał aktywnie nadzorować pracę ministerstwa, jeśli obejmie przewodnictwo w komisji.

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